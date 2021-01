Allgemein | STAR NEWS

Tom Holland: Vor Aufregung über Spider-Man seinen Computer zertrümmert

DE Showbiz - Seit 2016 spielt Tom Holland (24) Spider-Man: Der Schauspieler stand erstmals in 'The First Avenger: Civil War' als Spinnenmann vor der Kamera. Dabei machte er sich nach dem Vorsprechen für die Rolle, die sein Leben verändern sollte, zunächst nicht allzu viel Hoffnung.

"Niemand hatte mich angerufen"

In einem Gespräch mit seinem Schauspielkollegen Daniel Kaluuya (31, 'Get Out') für 'Variety' erzählte der Brite, dass er nach mehreren Runden des Vorsprechens nichts mehr gehört hatte und sich eigentlich schon damit abgefunden hatte, dass die Rolle an jemand anderen gehen würde. "Niemand hatte mich bis dahin angerufen", erinnerte sich Tom. Als er schließlich erfuhr, dass er der neue Spider-Man sei, saß er mit seinem Computer zuhause auf dem Bett. "Mein Hund saß neben mir und ich tippte 'Marvel' ein", so der Schauspieler über den großen Moment." Ein Artikel erschien, den er bis heute gespeichert hat.

Tom Holland kann es noch immer nicht fassen

"Da stand: 'Wir möchten unseren neuen Spider-Man vorstellen: Tom Holland'. Ich habe dann meinen Computer zertrümmert, denn ich habe ihn in die Luft geschleudert, er fiel vom Bett, mein Hund drehte komplett durch." Er sei sofort nach unten gerannt, um seine Familie zu informieren: "Ich hab die Rolle! Ich hab die Rolle!" Seitdem hat der Star das Kostüm des Spinnenmanns kaum noch ausgezogen: Zurzeit dreht er seinen dritten eigenständigen Spider-Man-Film, trat zudem als Peter Parker in mehreren Superhelden-Streifen wie 'Avengers: Endgame' auf.

Nervös ist Tom Holland auch heute noch, wenn am Set ankommt. "Jedes Mal denke ich: 'Oh Gott, ich weiß meinen Text nicht, ich vermassel es und bekomme die Rolle nicht.' Dann muss ich mich jedes Mal daran erinnern, dass ich sie ja bereits habe." Der nächste Spider-Man-Film mit Tom Holland hat zwar noch keinen Titel, soll aber im Dezember in die Kinos kommen.