Allgemein | STAR NEWS

Tom Hanks, Tom Cruise und die Truthähne: Können Stars zu veganem Thanksgiving überredet werden?

DE Showbiz - Neun berühmte Toms haben in diesem Tagen Post von PETA bekommen. Die Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals hat an Stars wie Tom Hanks (64, 'Forrest Gump') und Tom Cruise (58, 'Mission: Impossible') geschrieben, in der Hoffnung, dass die beiden Schauspieler die Werbetrommel für ein veganes Thanksgiving rühren.

Fleischkonsum führt zu Epidemien

Auch der Footballstar Tom Brady, die Schauspieler Tom Selleck und Tommy Lee Jones und die Designer Tom Ford und Tommy Hilfiger standen auf der PETA-Liste. Ein einem Schreiben betonte die Organisation, die oft durch umstritten-spektakuläre Aktionen auf das Tierwohl aufmerksam macht, dass ein veganer Lebensstil wichtiger denn je geworden sei. "Das tödliche Coronavirus steht im Zusammenhang mit dem Züchten und Töten von Tieren zu Nahrungszwecken, wie viele andere Krankheiten auch", heißt es unter anderem in dem Brief. Erwähnt werden Schweine- und Vogelgrippe und Ebola. "Das will niemand auf dem Teller haben." Alle Briefe enthielten Bilder von Truthähnen, die man zu retten hoffe und ein Paket mit veganen Köstlichkeiten.

Können Tom Hanks und Tom Cruise helfen?

Die Amerikaner feiern am kommenden Donnerstag (26. November) Thanksgiving — dazu gehört unter anderem ein Truthahn auf dem Tisch, die in den USA auch als 'Tom' bezeichnet werden. Doch mit Hilfe der berühmten Toms wie Tom Hanks und Tom Cruise will PETA die Zahl der geschlachteten Vögel in diesem Jahr drastisch reduzieren. "Bei Thanksgiving geht es darum, dankbar zu sein und anderen etwas zurückzugeben. Wer keine Tiere auf dem Teller hat, erspart ihnen ein Leben voller Leiden mit einem schrecklichen Ende." Zudem würde rund 70 Prozent des in den USA angebauten Getreides als Tierfutter enden. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tommy, Tom, Tom und Tom werden schließlich von PETA gebeten, sich gemeinsam mit der Organisation für eine Abkehr vom Fleisch stark zu machen.

"Bitte begnadigt Tom den Truthahn, indem ihr tote Truthähne vom Speiseplan streicht und euch statt dessen an Gemüse und anderen pflanzenbasierten Köstlichkeiten gütlich tut." Ob Tom Hanks — der immerhin selbst mit dem Coronavirus infiziert war — und die restlichen Toms dem Aufruf folgen werden, ist noch nicht bekannt.