Der nette Tom Hanks: Bei Dreharbeiten kann er ganz schön nerven

DE Showbiz - Tom Hanks (66) kann nicht nur Film: Auch mit seinem Debütroman ‘The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece’ sorgte der Hollywoodstar ('Forrest Gump') für Aufsehen. Das autobiographisch geprägte Werk erzählt von einem Schauspieler, der ziemlich von sich eingenommen ist, beim Dreh oft alles aufhält und für Verzögerungen sorgt.

Tom Hanks beschrieb sich selbst

In einem Interview für BBC News gab der Star offen zu, dass er sich von sich selbst inspirieren ließ: "Ich habe jede einzelne dieser Verhaltensweisen am Set an den Tag gelegt", gestand er. "Nicht jeder ist bei Filmdreharbeiten tagtäglich in Bestform." Er fuhr fort: "Ich hatte schwierige Tage, an denen ich versuchte, professionell zu sein, während mein Leben auf unterschiedliche Weise zerbrach, und an dem Tag musste ich lustig, charmant und liebevoll sein – und das war das Letzte, was ich gerade fühlte."

Immer pünktlich

Immerhin: Pünktlich zur Arbeit erschienen sei er immer, versicherte Tom Hanks. "Das ist die größte Sünde im Filmgeschäft", sagte er über Verspätungen. "Sie wären überrascht, wie viele Leute wissen, dass sie damit durchkommen, und denen man sagt, dass sie damit durchkommen, weil der ganze Film an ihnen hängt."

In seinem Roman schreibt Hanks von Schauspielern, die "Heulsusen, psychische Wracks, funktionierende Alkoholiker, rückfällig werdende Süchtige…" seien, und dass es "mehr als ein paar Kämpfe zwischen den Talenten" gebe. Der Roman von Tom Hanks erschien am Dienstag (9. Mai).

Bild: POOL via CNP/startraksphoto.com