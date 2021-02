Allgemein | STAR NEWS

Tom Hanks’ Ehefrau Rita Wilson: Keine Covid-Antikörper mehr

DE Showbiz - Durch sie wurde Covid-19 plötzlich zur Krankheit, die jeden treffen kann: Als Schauspieler Tom Hanks (64, 'Forrest Gump') und seine Frau Rita Wilson (64) sich vor knapp einem Jahr mit dem Coronavirus infizierten, schienen wir plötzlich alle in Gefahr zu sein.

Kein lebenslanger Schutz

Das Paar hatte sich im März 2020 wegen der Vorbereitung auf Dreharbeiten in Australien aufgehalten, als das Virus zuschlug. Beide isolierten sich und informierten ihre Fans regelmäßig über den Verlauf der Krankheit. Nachdem sie sich erholten, spendeten beide Blutplasma, welches es Forschern ermöglichen sollte, die Verbreitung und Haltbarkeit von Antikörpern näher zu untersuchen. Jetzt hat Rita Wilson bestätigt, was auch andere Tests bereits ergeben hatten: Wer einmal Covid hatte, ist nicht lebenslang geschützt.

Rita Wilson ist wieder wie alle anderen

"Leider habe ich keine Antikörper mehr", erzählte die Schauspielerin ('Schlaflos in Seattle') in der 'Ellen DeGeneres Show', deren Moderatorin im Dezember selbst erkrankt war. "Ich wurde vor zwei Wochen getestet und es sind keine mehr da. Ich habe also eine Maske und Handgel, ich bin wieder da, wo alle anderen auch sind." Immerhin hat Rita ihren Beitrag zum Kampf gegen das Virus geleistet.

"Wir sind Teil eines Forschungsprojekts", hatte sie in einem ihrer ersten Interviews nach der Erkrankung in der Sendung 'This Morning' auf CBS erzählt. "Sie haben uns Blut abgenommen und wir warten jetzt auf Nachricht, ob die Antikörper nützlich sind bei der Entwicklung eines Impfstoffes." Leider ist noch keiner der inzwischen entwickelten Impfstoffe nach ihr oder Tom Hanks benannt worden.