Allgemein | STAR NEWS

Corona-Krise: Tom Hanks dankt den Helfern

DE Showbiz - Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Tom Hanks (63) und seine Frau Rita Wilson (63) mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit ihrer Diagnose befinden sie sich in Quarantäne in Australien, wo der Schauspieler für das Elvis Presley Biopic von Baz Luhrmann vor der Kamera stehen soll.

Tom Hanks ist in häuslicher Quarantäne

Nach ihrer Behandlung haben sich die beiden in häusliche Quarantäne begeben, um die Verbreitung der Krankheit zu vermeiden. Am Donnerstag (12. März) hatte Tom Hanks erklärt, dass sie ihre Genesung "Schritt für Schritt" angehen. Sonntag meldete sich der Filmstar erneut zurück und postete ein Foto seines Snacks - Toast mit Vegemite, ein Glas Wasser - neben einem Känguru-Plüschtier, das eine australische Flagge in den Händen hält, sowie einem Spielzeug-Koala, der die Vegemite-Tube festhält. "Danke an die Helfer", schreibt Hanks dazu und erklärte weiter: "Lasst uns gegenseitig auf uns aufpassen."

Ein Dank an alle Helfer

Der Post nimmt Bezug auf den verstorbenen TV-Star Fred Rogers (74), der seine Zuschauer oftmals dazu ermuntert hatte, denjenigen zu danken, die anderen in Zeiten der Not helfen. "Meine Mutter würde zu mir sagen 'Suche nach den Helfern. Es wird immer Leute geben, die helfen."

Die Ansteckung des Schauspielers mit dem Coronavirus hat die Dreharbeiten zu Luhrmanns Film vorerst auf Eis gelegt. In der Filmbiographie verkörpert Tom Hanks die Rolle des Managers von Elvis Presley, Colonel Tom Parker.