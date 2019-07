Allgemein | STAR NEWS

Tom Beck: Mit Gitarre genauso ein Hit wie vor der Kamera

Tom Beck (41) ist vielen Fernsehzuschauern vor allem als smarter Ben Jäger aus der Hitserie 'Alarm für Cobra 11' bekannt. Eine Rolle, die dem Schauspieler mehr auf den Leib geschrieben war, als viele ahnen.

Auftritt in Berlin

Denn wie sein Alter Ego Ben ist auch Tom Becks große Liebe die Musik. Das stellte der Star diese Woche eindrucksvoll unter Beweis, als er mit seiner Gitarre im Berliner Restaurant Borchardt auftrat. Vor exklusiver Kulisse — geladen waren unter anderem Ex-Torwart Roman Weidenfeller (38) und Model Gitta Saxx (54) — heizte der Musiker seinem Publikum so richtig ein. Kein Wunder, denn er hat bereits viel Erfahrung, macht bereits von Kindesbeinen an Musik.

Von Kindesbeinen an liebte Tom Beck die Musik

"Die Musik war immer meine erste Liebe", erzählt Tom Beck im Gespräch mit 'BILD'. "Die Schauspielerei habe ich erst mit 20 für mich entdeckt und hätte nie damit gerechnet, dass das so ein festes Standbein in meinem Leben wird." Wird er sich also langfristig einem Karrierewechsel widmen? Danach sieht es zunächst mal nicht aus: "Wenn mir jemand garantieren könnte, dass ich 2020 eine fette Stadion-Tournee machen kann, dann würde ich das auf jeden Fall riskieren." Wer weiß? Vielleicht wird Tom Becks Traum von einem Stadionkonzert irgendwann doch noch wahr.

© Cover Media