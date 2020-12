Allgemein | STAR NEWS

Langwierige Genesung: Tom Beck leidet unter Corona-Spätfolgen

DE Deutsche Promis - Eine Corona-Infektion ist nicht immer nach wenigen Wochen überstanden, das musste auch Tom Beck (42) am eigenen Leib erfahren. Der Sänger und Schauspieler ('Alarm für Cobra 11') erkrankte bereits im April, leidet aber heute noch unter einigen Symptomen.

Angesteckt bei 'The Masked Singer'

Der gebürtige Bayer hatte sich im Frühjahr bei den Dreharbeiten zu der ProSieben-Show 'The Masked Singer' infiziert – ebenso wie sein Mitstreiter Gregor Dreyle. Coronabedingt musste die Show zwei Wochen lang pausieren, aber Tom Beck, der als Faultier angetreten war, wurde schließlich zum Sieger gekürt. Gegenüber RTL verriet Tom, wie schwer ihm die letzten Auftritte fielen: "Als ich 15 Tage nach meiner Corona-Erkrankung in Show vier wieder auf der Bühne stand, war ich schon noch etwas wackelig auf den Beinen und hatte mit Kurzatmigkeit zu kämpfen. Außerdem hatte sich mein Stimmumfang dadurch etwas verändert. Das alles musste ich versuchen, so gut es geht zu kaschieren…" Mit Erfolg, kann man nur sagen!

Tom Beck kann Duschgel nicht riechen

Doch obwohl seither sieben Monate ins Land gegangen sind, spürt Tom beck die Spätfolgen seiner Corona-Erkrankung immer noch. Vor allem sein Geruchssinn ist immer noch beeinträchtigt, was ihm ganz besonders bei Duschgels auffällt: "Die riechen alle irgendwie anders. Vielleicht kommt das auch irgendwann wieder. Aber ich finde es wirklich erschreckend und erstaunlich, wie sich die Infektion bis heute auswirkt", sagte Beck der dpa. "Der Geruchssinn ist in manchen Dingen wirklich noch weg. Ich würde sagen, 95 Prozent der Sachen riechen für mich genauso wie vorher, vier Prozent anders und ein Prozent rieche ich gar nicht." Die restlichen fünf Prozent bekommt Tom Beck hoffentlich auch noch in den Griff.