Todesangst: Iris Elba dachte, am Coronavirus zu sterben

DE Showbiz - Kurz nachdem die Pandemie Fahrt aufgenommen hatte, infizierte sich Schauspieler Idris Elba (47) mit dem Coronavirus – und steckte seine Frau, Model Sabrina Dhowre (30), auch gleich an. Beide haben überlebt. Covid-19 sieht er als Warnsignal für uns alle.

Sabrina Dhowre hatte Angst um Idris Elba

Gemeinsam überstand das Paar die Krankheit, aber Idris' Ehefrau gibt zu, dass der Schauspieler Angst um sein Leben hatte: "Er hat Asthma. Er ist älter. Es war echt beängstigend", verriet sie der britischen 'Grazia'. Zum Glück wurde Idris ebenso mit der Infektion fertig wie seine Frau. Inzwischen sind sie wieder ganz gesund und Idris sei "sehr froh, noch am Leben zu sein."

Möchte die Erde uns loswerden?

In der Talkshow von Oprah Winfrey erklärte Idris Elba, wie er über die weltweite Krise denkt, die Covid-19 ausgelöst hat. "Unsere Welt musste einiges mitmachen. Wir schaden unserer Welt, und so ist es kein Wunder, dass die Welt auf die Menschheit reagiert. Es ist nicht überraschend, dass ein Virus entstand, das uns ausbremst und das uns letztendlich anders über unsere Welt und uns selbst denken lässt", sagte Idris. "Es ist beinahe, als würde die Welt schreien 'Hey, hey, hey, ihr tretet mich. Was ihr macht, ist nicht gut!' Jeder Organismus würde versuchen, eine Infektion loszuwerden, und vielleicht versucht es die Welt so."

