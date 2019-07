Allgemein | STAR NEWS

Idris Elba: Hat er einen Fußfetisch?

Idris Elba (46) ist ein glücklich verheirateter Mann. Erst vor einigen Wochen hatte er seine Liebste, Sabrina (29), geehelicht. Natürlich reißen sich die Medien um pikante Details aus dem Liebesleben der beiden. Die haben diesem Wunsch nun Folge geleistet und dabei Interessantes preisgegeben.

Was weißt du wirklich?

In der britischen Sendung ‘Mr & Mrs’ der ‘Vogue’ haben Sabrina und Idris allerlei Fragen beantwortet, die ihnen gestellt wurden. Auf diese Weise sollte getestet werden, wie gut sich die Ehepartner wirklich kennen. Die interessanteste Frage im ganzen Katalog war zweifelsohne "Was ist Idris’ geheime Schwäche", die Sabrina gestellt wurde. Diese schrieb "Füße" und überraschte damit nicht nur das Publikum, sondern auch ihren Mann. Um Schadensbegrenzung bemüht, lachte sie Idris an, sie müsse eben ehrlich sein.

Sei gefälligst still!

Der schien von dieser Obsession aber gar nichts gewusst zu haben. Ungläubig fragte er seine Liebste: "Meine geheime Schwäche sind Füße?" Die tatsächliche Antwort sei "kaltes Bier" gewesen, wie er daraufhin verriet – und nicht etwa Füße. Oder hat Sabrina da einfach ein bisschen zu viel verraten und Informationen herausgegeben, die ihr Mann nicht in der Öffentlichkeit sehen wollte? Zu spät! Idris durfte das Guilty Pleasure seiner Frau indes nicht verraten. Als er den Stift ansetzte, um die Antwort zu schreiben, riss Sabrina ihm diesen unmittelbar aus der Hand. Ob wir jemals erfahren werden, was sie begeistert?

