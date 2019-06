Allgemein | STAR NEWS

Tina Ruland: Mit 70 noch heiraten? Warum denn nicht?!

Tina Ruland (52) ist relativ frisch getrennt, hat aber immer noch Lust aufs Leben – und ja, auch auf die Liebe.

Hochzeit im hohen Alter?

"Wenn ich mich bei jemandem wieder zu Hause fühle, dann werde ich das auch leben", betont die 'Manta, Manta'-Ikone zuversichtlich im Gespräch mit 'Gala'.

Acht Monate ist die Trennung von ihrem Lebensgefährten erst her. Doch von Verbitterung ist keine Spur bei der erfolgreichen Kölnerin. "Ich kann mir sogar vorstellen, noch mit 70 zu heiraten", strahlt Tina Ruland.

Tina Ruland: Als Single geschasst?

Ihrer Zuversicht in die Liebe und das Leben konnte die Trennung also nichts anhaben. Was sich allerdings verändert hat, ist ihr Social Life.

"Auf einigen Partys [...] bin ich eigenartigerweise nicht mehr eingeladen", erkennt Tina Ruland nachdenklich. "Jede Veränderung im Leben bedeutet auch, dass sich das Umfeld verändert. Die echten Freunde bleiben aber."

