Tina Ruland: Warum sie so ganz anders ist als ihre Paraderolle

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Tina Ruland (56) ist demnächst wieder als Uschi in 'Manta Manta – Zwoter Teil' zu sehen, aber ihre Filmfigur und sie trennen Welten. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie nicht stolz auf ihre Paraderolle war.

Zeit und Geld für Reisen

Aber so Vorstellungen, wie sie manche Frauen haben, passen halt nicht zu ihr, wie sie 'Gala' steckte: "Ich war nie die Frau, deren größter Wunsch eine Einbauküche war, die der Freund ihr bitteschön finanziert." Die zweifache Mutter hat da ganz andere Träume: "Wenn wir hier jetzt eine Fee sitzen hätten, würde ich mir Zeit und Geld wünschen, um so viel reisen zu können, wie es nur geht." Als alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen im Teenager-Alter gibt es eben andere Prioritäten.

Tina Ruland ist glückliche Single-Frau

Die Kölnerin legt Wert darauf, dass sie eine "glückliche Single-Frau" ist. Was sie aber schon betrübt habe, war die Reaktion ihrer Umgebung nach Trennungen. Plötzlich würde man seltener eingeladen werden, weil man eben nicht im scheinbar unterhaltsameren Doppelpack unterwegs sei. "Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass, wenn man vermeintlich allein ist, diese Pärchen-Dynamik wegfällt. Man wird plötzlich als nicht mehr vollständig angesehen – so ohne Mann an der Seite – und das finde ich ziemlich schlimm." Wenn sie sich die vielen unglücklichen Beziehungen um sich herum anschauen würde, fühle sie sich alleinstehend jedenfalls wohler.

Das würde aber nicht bedeuten, dass sie fortan Beziehungen ausschließen würde. Auch wenn sie oft betont, dass sie eigentlich keinen Mann fürs Leben braucht, wäre es vielleicht doch ganz nett.

"Manchmal sind die Sachen, die man nicht braucht, die schönsten. Das kennen wir alle mit Schuhen, die brauchen wir eigentlich alle nicht, aber sie können trotzdem richtig geil sein", lachte Tina Ruland unlängst im Gespräch mit 'Frau im Spiegel'.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images