Allgemein | STAR NEWS

Timothée Chalamet: Was die Kannibalismus-Vorwürfe gegenüber Armie Hammer für ihn bedeuteten

DE Showbiz - Mit ‘Call Me By Your Name’ wurden beide 2017 berühmt, doch während Timothée Chalamet (27) seither zum Weltstar wurde, stürzte die Karriere seines Co-Stars Armie Hammer (36) ab, nachdem ihm 2021 mehrere Frauen sexuellen Missbrauch und Kannibalismus vorwarfen. Jetzt sprach Timothée erstmals darüber, was der Skandal für ihn bedeutete.

Timothée Chalamet drehte Film – über Kannibalen

Während Armie Hammer zusehen musste, wie immer mehr Frauen mit Horrorgeschichten über seine sexuellen Vorlieben an die Öffentlichkeit gingen, arbeitete Timothée an einem Projekt, in dem es ausgerechnet um zwei Kannibalen ging, was für so manche hochgezogene Augenbraue sorgte. ‘Bones And All’ beruhte auf dem gleichnamigen Buch von Camille DeAngelis, der auch schon ‘Call Me By Your Name’ geschrieben hatte. “Ich meine, was für ein Zufall, dass wir gerade diese Geschichte entwickelten (als der Armie-Hammer-Skandal losbrach)“, sinnierte Timothée im Gespräch mit ‘GQ’. “Ich hatte das Gefühl, nun muss ich es erst recht machen, zumal es tatsächlich auf einem Buch basiert.“ ‘Bones and All’ war also weder eine direkte Reaktion auf die Vorwürfe gegen Hammer, noch wollte er die ungeheuerliche Geschichte damit verarbeiten. Er selbst hält sich bis heute zurück, was Äußerungen über Armie Hammer angeht: “Ich weiß nicht. Aus diesen Sachen werden am Ende viele klickträchtige Schlagzeilen. Verwirrend ist ein gutes Wort“, fasste Timothée seine Einschätzung zusammen.

Armie Hammer lebt im Abseits

Während Timothée mit Filmen wie ‘Dune’ zum Superstar wurde, lag Armie Hammers Karriere seit dem Skandal ebenso in Trümmern wie sein Privatleben. Seine Ehefrau Elizabeth, mit der er zwei Kinder hat, reichte nach zehn Jahren Ehe die Scheidung ein, und Hollywood wollte mit Armie ebenfalls nichts mehr zu tun haben. Er floh auf die Cayman Islands, verbrachte neun Monate in einer Entzugsklinik. Mittlerweile soll er als Timeshare-Verkäufer einer Hotelanlage arbeiten. Armie Hammers Zeiten als vielversprechender Star in Hollywood sind vorüber, während es für Timothée Chalamet immer weiter und höher geht – sein nächster Film ‘Wonka’ kommt im Dezember in die Kinos.

Bild: Julie Shea/Cover Images