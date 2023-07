Allgemein | STAR NEWS

„Ein Wunder, dass er so schlank blieb“: Für ‚Wonka‘ musste Timothée Chalamet massenhaft Schokolade futtern

DE Showbiz - Die Dreharbeiten zu 'Wonka' klingen wie ein Traum für Menschen mit einem süßen Zahn. So musste Timothée Chalamet (27) für seine Titelrolle "massenhaft" Schokolade futtern, wie Regisseur Paul King (45) jetzt verriet.

Regisseur Paul King legte 20 Kilo zu

Die verlockenden Süßigkeiten, die es im Film zu sehen gibt, sind nämlich echt, wie der Filmemacher 'People' erzählte. "Wir hatten diese unglaubliche Chocolatière", erinnerte er sich. "Sie hat diese unglaublichen Kreationen geschaffen, und wir haben sie probiert. Sie haben viel besser geschmeckt, als sie es eigentlich mussten. Schauspieler*innen sind natürlich gut darin, uns Dinge vorzugaukeln, aber das Erstaunliche war, dass sie genauso gut schmeckten, wie sie aussahen." Das blieb nicht ohne Folgen für den Regisseur, der eigenen Angaben zufolge im Laufe der Arbeiten am Prequel zu 'Charlie und die Schokoladenfabrik' über 20 Kilo zulegte.

Timothée Chalamet lässt sich nicht mästen

Doch Timothée Chalamet, der auch eine Naschkatze gewesen sein soll, blieb unverändert rank und schlank. "Es ist ein Wunder, dass Timmy so schlank und hübsch bleibt. Ich versuche, ihn zu mästen, aber das ist wirklich schwer." Es gab übrigens nicht nur Schokoladen-Häppchen. In einer Szene kommt ein riesiger Bottich mit warmer Schoki zum Einsatz — und auch hier setzte man auf realistische Zutaten. "Wir machten diesen Riesenbottich mit heißer Schokolade, nicht zu heiß, einfach nur warm…Es gab also überall eine Menge Schokolade." Auf den Augenschmaus 'Wonka' müssen wir noch ein wenig warten. Der schlanke Timothée Chalamet ist erst im Dezember in unseren Kinos zu sehen — mit vielen Leckerlis für die Weihnachtszeit.

Bild: Roger Wong/INSTARimages