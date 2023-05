Allgemein | STAR NEWS

Timothée Chalamet: Jetzt wird der Schauspieler Chanel-Botschafter

DE Showbiz - Er ist einer der wenigen Schauspieler, die ihren weiblichen Gegenstücken auf dem roten Teppich die Show stehlen: Schon lange gilt Timothée Chalamet (27) in Hollywood als modische Ausnahmeerscheinung.

"Die Farbe, die keine Grenzen kennt"

Das ist auch den Verantwortlichen bei Chanel nicht entgangen. Dort wurde der 'Dune'-Darsteller jetzt als neuer Markenbotschafter für den Herrenduft Bleu De Chanel vorgestellt. "Chanel freut sich, dass Timothée Chalamet als Duftbotschafter für Bleu De Chanel dienen wird. Ein Duft für einen Mann, der ganz und gar er selbst ist", hieß es auf Social Media. Dazu gab es einen kurzen Clip und mehrere in Dunkelblau gehaltene Fotos des Stars. "Er ist bereit, ins Unbekannte einzutauchen, um eine Vision zu verfolgen, die ihn zu neuen Höhen führt. Bleu De Chanel ist der Inbegriff dieser Vision, die Farbe, die keine Grenzen kennt."

Was genau sind Timothée Chalamets Aufgaben?

Timothée Chalamet war bereits im Vormonat in New York dabei beobachtet worden, wie er einen Werbefilm für Chanel drehte. Regie führte Martin Scorsese. Dabei trug der Schauspieler ein schwarzgraues Outfit mit Kampfstiefeln. Nach Bekanntgabe der Zusammenarbeit am Montag (15. Mai) wurden keine weiteren Details laut. Daher ist noch nicht klar, welche Aufgaben den Star als neuer Markenbotschafter erwarten. Viel Zeit hat er nicht, denn er arbeitet gleich an mehreren Projekten, darunter am Film 'Wonka' und am Sequel für 'Dune'. Beide Filme mit Timothée Chalamet sollen noch dieses Jahr in die Kinos kommen.

Bild: Instagram - @tchalamet