Tim Mälzer: Was wollte das Ordnungsamt beim Starkoch?

DE German Stars - Menschenauflauf vor dem Restaurant 'Ham Ham bei Josef' in der Düsseldorfer Altstadt. Dort drehte Tim Mälzer (49) vergangene Woche eine neue Folge seiner Erfolgsshow 'Kitchen Impossible'.

Ein Wagen stand im Parkverbot

Doch plötzlich sah sich der beliebte Gastronom und TV-Koch Mitarbeitern des Ordnungsamts gegenüber. Hatte er etwa falsche Zutaten beim Grillen verwendet? Nein, das Problem ließ sich zum Glück mit wenig Aufwand lösen: Das Produktionsteam wurde lediglich aufgefordert, ein im Parkverbot abgestelltes Auto schleunigst zu entfernen. Dem kam man natürlich sofort nach. Die Aktion rief allerdings eine Menge Passanten auf den Plan, die natürlich neugierig waren, was der Starkoch aus Hamburg ausgerechnet in Düsseldorf machte. Tim Mälzer schien derweil gut gelaunt und zu Scherzen aufgelegt.

Tim Mälzer sorgt sich

Offensichtlich ist der TV-Koch wieder besserer Stimmung, nachdem er Anfang Mai den Tränen nah war, als er in der Talkshow 'Lanz' über die Not der Gastro-Branche in der Corona-Krise gesprochen hatte. Dabei ging es ihm gar nicht um ihn selbst, sondern um seine Beschäftigten: "Wir stehen unter enormem Stress. Ich rede hier nicht über meine Existenz, sondern über eine ganze Branche und über Mitarbeiter, für die ich eine Verantwortung habe." Der Gastronom betreibt zwei Restaurants und ein Catering-Unternehmen in Hamburg, insgesamt beschäftigt er über 160 Angestellte. Sein Restaurant 'Bullerei' wird allerdings zurzeit von Grund auf renoviert — im Herbst will Tim Mälzer wiedereröffnen.