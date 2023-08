Allgemein | STAR NEWS

Tim Mälzers pikante Erzählungen: „Wir können alles schneiden“

DE Deutsche Promis - Damit hatte Tim Mälzer (52) wohl nicht gerechnet! In einem neuen Sommerspecial von 'Grill den Henssler' packte der Starkoch am Sonnabend (5. August) ungeniert über einen früheren Job auf der Reeperbahn aus, wohl in der Hoffnung, dass seine Geschichten vor der Ausstrahlung herausgeschnitten werden.

Job im Sexshop

Doch den Gefallen tat ihm die Produktion nicht, und nun weiß ganz Deutschland, womit der Gastronom eine Weile sein Geld verdiente. Moderatorin Laura Wontorra (34) befragte ihre Kandidaten nämlich zu ihren früheren Tätigkeiten. "Ich habe Zivildienst gemacht", berichtete Tim. "Das ist das, was unsere Generation noch kennt. Vorher habe ich in einem Sexshop auf dem Kiez gearbeitet. Ich habe Schuhe verkauft. Die waren sehr lang." Klar, dass die Gastgeberin da mehr wissen wollte und nachhakte, und der Hamburger packte auch bereitwillig aus. "Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt. Die weibliche Anatomie! Das war im Rotlichtbezirk. Da war jetzt nicht jede untenrum voll bekleidet, während ich davor gekniet und versucht habe, die Schuhe anzuziehen."

Tim Mälzer ganz bescheiden

Einer der Gründe, warum Tim Mälzer so offen plauderte, war offenbar seine Annahme, dass die Geschichten aus seiner Vergangenheit es nicht in die Sendung schaffen würden, die die Zuschauer*innen schließlich zu sehen bekamen. "ich weiß, dass das nicht live ist. Wir können alles schneiden", freute er sich — vergebens. Immerhin lohnte sich sein Einsatz im Kochduell mit seinem Kollegen Steffen Henssler (50), denn Tim ging als Sieger aus der Show hervor. Den Grund verriet er RTL anschließend: "Ich bin der geilere Koch." Zu einer Revanche ließe er sich zwar überreden, "aber dann müssen wir das bald machen, denn ich werd langsam zu alt", gestand Tim Mälzer. "Ich bin jetzt in dem Alter, indem man Elektrofahrrad fährt."

Bild: Markus Scholz/picture-alliance/Cover Images