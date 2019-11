Allgemein | STAR NEWS

Thomas Gottschalk zu Frank Elstner: Du bist mein Vorbild

DE German Stars - Die Auszeichnung hat er sich wahrlich verdient: Am Donnerstag erhielt Frank Elstner (77) auf der großen Gala in Baden-Baden den Bambi für sein Lebenswerk. Dabei hatte der Moderator und Erfinder der Erfolgsshow 'Wetten, dass...?' im Vorfeld keine Ahnung, dass er ausgezeichnet werden würde.

Jahrzehnte ohne Auszeichnung

Als Moderator Kai Pflaume seinen Kollegen auf die Bühne bat, war das auch für Frank Elstner eine komplette Überraschung. Unglaubliches Detail am Rande: "Ich halte das sogar für einen Skandal", so Kai Pflaume. "Frank Elstner hat in seinem langen Fernsehleben erst einen einzigen Bambi bekommen, das war 1982, und den auch nicht als Person, sondern für 'Wetten, dass...?'" Wirklich kaum zu glauben. "Wenn es einen gibt, der diesen Bambi für's Lebenswerk verdient hat, dann bist du das."

Frank Elstner begeistert das Publikum

Frank Elstner selbst kommentierte den längst fälligen Preis mit den Worten: "Ich bin platt. Und ich freue mich besonders, dass mich meine Frau anlacht, obwohl sie mir nachher wieder sagen wird: Meine Hose war zu lang." Der Moderator hatte das Publikum damit umgehend auf seiner Seite. Den Preis überreichte ihm schließlich sein Nachfolger bei 'Wetten, dass...?', den die Moderation der Erfolgsshow schließlich selbst zur TV-Legende machte. Thomas Gottschalk zollte seinem Vorgänger Tribut: "Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ", so der blondgelockte Star. "Ich verdanke dir meine Karriere." Frank Elstner nahm den Bambi entgegen und spielte mit Humor auf seine Parkinson-Krankheit an, die er erst im Frühjahr öffentlich gemacht hatte: "Solange sie mich auf die Bühne kriegt, wo ich Bambis kriege, ist sie mir schnurzegal." Kein Wunder, dass der Preisträger mit stehenden Ovationen und donnerndem Applaus bedacht wurde: Frank Elstner ist eben eine echte Legende.