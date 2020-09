Allgemein | STAR NEWS

Frank Elstner: Parkinson ist eine interessante Krankheit

DE German Stars - Frank Elstner (73) leidet an Parkinson. Die Diagnose hatte er selbst im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Seitdem spricht er immer wieder über seinen Umgang mit der Krankheit, die nicht heilbar ist. Wie gewohnt gibt sich der Entertainer optimistisch. Er will sich nicht unterkriegen lassen.

Frank Elstner gibt die Hoffnung nicht auf

Frank hat sich mit Markus Lanz über Parkinson unterhalten und all seine Fans beruhigt, die sich Sorgen um den Gesundheitszustand des Moderators gemacht hatten. Er wolle nicht zu sehr Aufhebens um sich machen, erklärt Frank Elstner: "Also mir geht es eigentlich ganz gut. Es gibt so viele schwere Dinge in der Welt, die nicht funktionieren. Da sieht man die eigenen Dinge in etwas kleinerem Maße." Gleichzeitig habe er natürlich umfassend zu der Erkrankung recherchiert. Dabei sei es ihm gar nicht so sehr um ihn persönlich gegangen: "Parkinson ist eine interessante Krankheit. (…) Da ich Journalist bin und viele Fragen stelle und neugierig bin, habe ich mich umgehört bei allen möglichen Professoren, um sozusagen einen Wissensstand zu bekommen, wo ich nicht nur darüber nachdenke, wie geht's mir, sondern wie geht es überhaupt den Parkinson-Kranken."

Grundlagenforschung ist essentiell

Frank Elstner wolle es sich nicht gefallen lassen, als unheilbar krank abgestempelt zu werden. Das passe nicht zu seinem Kampfgeist. Nun verbringe er viel Zeit damit, für die finanzielle Unterstützung der Grundlagenforschung im Kampf gegen Parkinson zu werben. Mittlerweile ist er Mitglied im Stiftungsrat der Parkinson Stiftung: "Ich bin ganz zuversichtlich, weil ich gesehen habe, was Forschung überhaupt bringen kann. [...] Ich weiß, was Grundlagenforschung in der Lage ist zu erreichen." Aber Frank Elstner ist ja ohnehin ein unermüdlicher Optimist.