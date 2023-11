Allgemein | STAR NEWS

Thomas Gottschalk über seine letzte Sendung ‚Wetten, dass..?‘: „Ich habe keinen Grund, mich über irgendwas zu beklagen“

DE Deutsche Promis - Wenn Thomas Gottschalk (73) am Sonnabend (25. November) zum letzten Mal die Sendung präsentiert hat, die ihn in den Moderatoren-Olymp hievte, dann gibt es kein Zurück mehr. Dieses Mal, so der TV-Star, der 'Wetten, dass..?' genauso prägte wie die Show seine Karriere, ist wirklich Schluss für ihn.

“Rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr!"

Nervös sei er nicht vor seiner letzten Sendung, so der Entertainer. "Wäre ich jemals nervös gewesen, gäbe es diesmal überhaupt keinen Grund dazu. Rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr!" lachte er im Gespräch mit 'Bild'. Dabei hatte er schon einmal seinen Hut genommen, vor 13 Jahren, als Stuntman Samuel Koch in seiner Sendung schwer verunglückte und seitdem querschnittgelähmt ist. Vor zwei Jahren dann noch einmal das große Comeback. Das Publikum habe ihn umgestimmt, so der Moderator. "Die Leute haben mich davon überzeugt, dass noch Saft in der Zitrone ist, und ich stieg doch wieder in den Ring." Damit sei jetzt wirklich Schluss. "Jetzt ist der Saft aber endgültig raus …"

Thomas Gottschalk weiß, dass TV sich verändert hat

Für Thomas Gottschalk kommt der Abschied vermutlich wirklich zum rechten Moment, denn die Fernsehlandschaft hat sich verändert und der Moderator nicht unbedingt mit ihr. "Das Kuschlige ist weg. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Jeder geht seiner eigenen Wege, hat eigene Programme oder macht sich selber welche." Doch von Unverständnis, welches manche ihm unterstellten und welches bei einigen seiner Sprüche mitzuklingen schien, keine Spur mehr: "Das kann man nicht aufhalten. Will ich auch gar nicht. Ich spüre auch keine Bitternis. Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt." Er fühle sich auch nicht als Opfer, betonte Thomas Gottschalk: "Ich hatte eine großartige Zeit, würde alles wieder genauso machen. Ich habe keinen Grund, mich über irgendwas zu beklagen."

