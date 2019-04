Allgemein | STAR NEWS

Thomas Gottschalk: Seine Schwester gerät ins Schwärmen!

Thomas Gottschalk (68) scheint die Trennung von Gattin Thea (73) gut zu verarbeiten. Lange galten der Entertainer und seine baldige Ex-Frau als Vorzeige-Promipaar - und dann kam die Trennung. Nun spricht Thomas' Schwester Raphaela Ackermann (58) über seinen Zustand nach dem Liebesaus. So viel sei verraten: Es geht ihm besser als gedacht.

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

Grund für die gute Laune ist offenbar eine neue Frau an Thomas' Seite. Anscheinend ist der Moderator seit einiger Zeit mit Karina Mroß (56) zusammen, und zumindest kommt die Dame bei Raphaela Ackermann äußerst gut an, wie diese gegenüber 'RTL' verrät: "Ich finde, sie ist eine schöne Frau, eine sehr edle Frau, eine sehr warmherzige Frau, eine sehr natürliche Frau, was mir sehr gefällt."

Für den kecken Tommi offenbar genau die Richtige, denn: "Die gibt auch dem Thomas mal Widerworte, was ganz in meinem Sinne ist."

Die Wunden heilen

Die neue Liebe habe Thomas Gottschalk einen wahren Stimmungsboost verliehen, wie Raphaela ausplaudert: "Es geht ihm wunderbar, er ist sehr glücklich und ja sowieso noch nie ein Kind von Traurigkeit gewesen." Glücklicherweise konnte Thomas also vor dem großen Liebesabsturz bewahrt werden. Auch wenn Thomas Gottschalk seine neue Beziehung noch nicht offiziell bestätigt hat, tut seine Schwester Raphaela das nur zu gerne: "Ich mein, verlieben Sie sich frisch und dann wissen Sie, wie es meinem Bruder geht!"

