Thomas Gottschalk: Er will es nochmal wissen

DE German Stars - Thomas Gottschalk (70) kann bereits auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken, und auch privat war er über 40 Jahre glücklich mit seiner Ehefrau Thea, mit der er zwei Söhne hat. Nun allerdings scheint bei dem Moderator alles noch einmal von vorn loszugehen. Er hat eine neue Liebe und auch mit dem TV-Comeback soll es gut aussehen.

Zurück zur ARD?

Eigentlich war in diesem Jahr eine Comeback-Folge von Gottschalks Erfolgs-Show 'Wetten, dass…?' geplant, die aber wegen Corona verschoben werden musste. Nun sind weitere, dauerhafte Formate im Gespräch. Der TV-Star ist sich dabei sicher, dass er bei einer Rückkehr nur ins Hauptprogramm gehen würde. Eine Show im Nebenprogramm kommt für ihn nicht in Frage. "Erst haben die Verantwortlichen ihm eine Sendung im Dritten Programm angeboten, aber das hat er abgelehnt. Er kommt, wenn, für das Hauptprogramm", soll ein Insider gegenüber 'Bild' gesagt haben. Ausgestrahlt würde eine Show mit Gottschalk im SWR.

Thomas Gottschalk im Liebesglück

Auch privat läuft es bei dem Entertainer gerade hervorragend. Mit seiner Freundin Karina Mroß schwebt Gottschalk gerade auf Wolke Sieben. Auch der Altersunterschied von 12 Jahren ist den beiden völlig egal, und dass der Moderator schon 70 ist, sieht er eher als etwas Positives an – besonders, da seine Freundin ihn jung halte. Gegenüber 'Prominent' erklärte er nun: "Wenn ich da meine 'Deep Purple' spiele und so, dann erschrickt die ja nicht zu Tode, aber ich muss mir schon jetzt Lana del Rey anhören beziehungsweise Dua Lipa und Ava Max. Also ich bin natürlich dadurch schon etwas flotter geworden. Der Wein wird immer besser, je älter er ist und ich auch."