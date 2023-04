Allgemein | STAR NEWS

Konzert-Tournee frei ab 18: Mia Julia macht ihre Fans mit Musik und Erotik wild

DE Deutsche Promis - Die Bühnenshow von Mia Julia (36) hat es in sich, denn sie singt nicht nur von ‘Schlechten Manieren’ und ‘Kopfkino’, sondern es gibt auch viel zu sehen. Die Sängerin, die manche auch als Pornodarstellerin unter den Künstlernamen Mia Magma kennen, ist berühmt-berüchtigt dafür, dass sie bei ihren Auftritt Musik und Erotik verbindet. Darum darf bei ihrer anstehenden Tournee nur rein, wer mindestens 18 ist.

Diese Show wird heiß

"Wie Porno wird deine neue Tour, Mia Julia?" fragte ‘Bild’ treffend, und die Künstlerin antwortete: "Ich werde euch noch nicht viel verraten, eins kann ich euch aber jetzt schon sagen. Ihr werdet das ein oder andere Mal die Luft anhalten und zu euren Leuten sagen 'hat sie nicht gemacht!!!‘." Und sie sagte stolz: "Ich bin die einzige Künstlerin, die sich in der Musik und der Erotik zu Hause fühlt. Die Kunst wird es werden, beides auf meiner großen Tournee charmant zu verbinden." Auf der Bühne würde sie ihre dominante Ader ausleben, erklärte sie: "Es gibt nichts Besseres, wenn du merkst, alle vertrauen dir, machen mit, singen und brüllen lauthals deine Songs und deinen Namen!"

Mia Julia zwischen Eskalation und Grenzen

Nach der Pornowelt eroberte Mia Julia Mallorca mit Hits wie ‘Dorfkind (Mallorcastyle)’. Aber auch wenn sie am Ballermann zunächst nackt auftrat, vermischen ihre zwei Berufe sich nicht komplett - es gibt Grenzen, sogar für Mia Julia. "Ich hatte auf meinen Gesangs-Bühnen noch nie Sex, das hat in meinen Augen da nichts zu suchen. Ich hatte aber damals, bevor ich sang, Sex auf Bühnen, ich hatte unzählige Shows auf Erotikmessen", erläuterte sie. "Ich gab den Menschen, was sie sehen wollten. Da ich exhibitionistisch veranlagt bin, war es also eine Win-win-Situation. Ich habe es so geliebt." Bei Konzerte gehöre sich das aber nicht – sogar für Mia Julia wären das also ‘Schlechte Manieren’, wie der vielsagende Titel ihrer Tour lautet. In ihrer Instagram Story rührt die quirlige Künstlerin die Werbetrommel für ihre Tour: "Es geht über zwei Stunden und es werden ganz viele wilde Sachen passieren", versprach sie. "Wer schon mal dabei war, jedesmal gab’s ne Steigerung, jedesmal gab‘s was anderes und dieses Jahr werden wir wirklich total eskalieren!" Und Mia Julia freut sich jetzt schon darauf, die alle "sich das Maul zerreißen werden".

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Kochan