Taylor Swift hat’s verplappert: Wie sauer ist Blake Lively?

DE Showbiz - Blake Lively (32) hatte den Namen ihres dritten Kindes, einer kleinen Tochter, bislang streng geheim gehalten. Die Darstellerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds (43) haben immer schmunzelnd geschwiegen, wenn sie auf die Kleine angesprochen wurden. Jetzt hat Taylor Swift (30) das Rätsel gelöst.

Betty ist der Name

TayTay und Blake sind nämlich gute Freunde, und erstere hat mit 'folklore' überraschend ein neues Album herausgebracht, das sich stilistisch stark von ihren bisherigen Pop-Kompositionen unterscheidet. Hier ist der Name Programm. Fast genauso überraschend ist aber die Enthüllung des Namens von Blakes Tochter: Der Track 'Betty' ist nämlich ihr gewidmet. Darüber hinaus gibt es in dem Stück auch Referenzen an Blakes andere Sprösslinge Inez und James. Sauer ist Blake aber nicht. Im Gegenteil: Sie feiert die neue Platte ihrer guten Freundin.

Blake Lively lobt über den Klee

Am Samstag (25. Juli) wandte sich Blake an Instagram, um TayTay mit Lob zu überschütten: "Danke, Taylor Swift. Können wir bitte einfach alle mit dir in dieses Klavier kriechen und in diesem Album leben? Wie du selbst ist auch 'folklore' voller Herz, Seele, Humor, Leidenschaft, Intelligenz, Witz, Realität, Fantasie, Stärke, Verletzlichkeit, und vor allem anderen noch: LIEBE." Taylor Swifts neue Veröffentlichung wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Hit. In den ersten 24 Stunden hat sich die Platte weltweit 1,3 Millionen Mal verkauft. Auf Apple Music wurde 'folklore' bereits 35 Millionen Mal gestreamt, auf Spotify innerhalb des ersten Tages 80,6 Millionen Mal – ein Rekord für eine Sängerin.