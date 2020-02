Allgemein | STAR NEWS

Morgendliches Training: Blake Lively trägt ihre Töchter herum

DE Showbiz - Das Schauspielerehepaar Blake Lively (32) und Ryan Reynolds (43) hat drei gemeinsame Töchter, James (5), Ines (3) und ein Baby (3 Monate), dessen Namen die beiden bisher noch nicht verraten haben.

Blake Lively erfüllt ihre "Mama-Pflichten" - morgens um 5 Uhr

Derzeit ist Blake in dem Actionfilm 'The Rhythm Section' in den englischen und amerikanischen Kinos zu sehen und das 'Vanity Fair'-Magazin wollte von der dreifachen Mutter wissen, wie sie sich für die Rolle in Form gebracht hat. "Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, aber vor allem weil ich meine Mama-Pflichten gegenüber meinen Mädels erfüllen wollte. Mit ihnen frühstücken, mit ihnen rumhängen, mit ihnen trainieren", berichtete sie und fügte hinzu, dass sie das Training direkt mit ihren Kindern verbunden habe. "Denn ich wollte nicht noch früher aufstehen. Ich bin ja nicht Dwayne 'The Rock' Johnson. Ich musste einfach etwas Schlaf bekommen."

Dazu habe sie ihre Töchter einfach als Gewichte genutzt: "Statt einer Weste mit Gewichten habe ich einfach meine Kinder herumgetragen", lachte sie.

Blake Lively singt die Kinder - und sich - in den Schlaf

Anschließend sei sie schnell zur Arbeit gefahren, drehte den ganzen Tag und kam meist gegen 21 Uhr nach Hause, um ihre Kinder ins Bett zu bringen. Meist sei sie so erschöpft gewesen, dass sie gleich mit den Mädchen eingeschlafen sei. "Die gehen nie schlafen, ehrlich gesagt. Wir müssen da echt mal was erfinden. Meine Kinder hatten … eine Art Krippe und da bin ich dann immer mit rein gekrabbelt und habe sie in den Schlaf gesungen und bin dabei auch eingeschlafen. Fast jeden einzelnen Abend."

Irgendwann habe Ehemann Ryan Reynolds Blake Lively dann ins Bett geholt.