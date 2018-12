Allgemein | STAR NEWS

Taron Egerton: Im Bett mit Richard Madden

Taron Egerton (29) hat für 'Rocketman' alles gegeben.

Der Schauspieler ('Robin Hood') wird im nächsten Jahr als Hauptdarsteller im heiß erwarteten Elton-John-Biopic zu sehen sein. Dabei ging es Taron Egerton vor allem um eins: Er wollte den Sänger (71, 'I guess that's why they call it the Blues') so authentisch wie möglich darstellen — und dazu gehört eben auch der Aspekt von Elton Johns Homosexualität. Taron Egerton musste für 'Rocketman' die erste Sexszene seiner Karriere abdrehen, und sein Partner war niemand geringerer als 'Game of Thrones'-Star Richard Madden (32).

Das bereitete dem Star aber überhaupt keine Schwierigkeiten, wie er 'MTV' gegenüber verriet: "Ich habe mich da wirklich voll reingehängt. Ich habe für diesen Film meine erste Sexszene überhaupt gedreht, und dann war das auch noch mit einem so bekannten Mann. Ich glaube, mit dem Film feiern wir alles, was Elton John ausmacht, und seine Sexualität ist ein Teil davon." Taron Egerton glaubt, dass er für das Biopic gute Arbeit geleistet hat — und Spaß hatte er auch dabei: "Ich habe jede Sekunde genossen. Ich gehöre zu denen, die sich nicht im Geringsten von männlicher Intimität einschüchtern lassen. Ich bin wirklich stolz auf das, was wir daraus gemacht haben. Wir haben wirklich neue Wege erschlossen." Er ist zudem überzeugt, dass auch Homosexuelle den Streifen lieben werden: "Sie werden überrascht sein, wie schwul sich der Film anfühlt." Fans müssen sich allerdings noch gedulden: 'Rocketman' mit Taron Egerton und Richard Madden läuft erst im Mai in Deutschland an.

