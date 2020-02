Allgemein | STAR NEWS

Spielen Taron Egerton und Scarlett Johansson in ‘Der kleine Horrorladen’?

DE Showbiz - Taron Egerton (30) und Scarlett Johansson (35) sollen in einem Remake des Horrorfilms über eine menschenfressende Pflanze mitspielen. 'Der kleine Horrorladen' wurde zum ersten Mal in den 60er Jahren verfilmt.

Egerton und Johansson: Remake mit Stars

Die Handlung des Filmes folgt Seymour Krelborn, einem Verkäufer in einem Blumenladen, der eine außerirdische Venusfliegenfalle entdeckt, die er nach seiner Traumfrau und Kollegin Audrey benennt. Als Pflanze Audrey aber schnell wächst, fängt Seymour schließlich an, menschliche Opfer an sie zu verfüttern. Die Charaktere von Audrey und Seymour wurden in dem Original von Ellen Greene und Rick Moranis gespielt und wie 'Full Circle Cinema' berichtet, könnten nun Egerton und Johansson in die Rollen schlüpfen. Billy Porter soll für die Stimme von Pflanze Audrey im Gespräch sein, während Greg Berlanti Regie führen könnte.

'Der kleine Horrorladen': Trotz Kritik zum Klassiker

Der Film von 1986, in dem neben den Hauptdarstellern auch Steve Martin, Jim Belushi und John Candy zu sehen waren, musste damals gemischte Reaktionen verzeichnen, ist seitdem aber zu einem Klassiker geworden, was dem berühmten Cast und den Ohrwürmer-Songs zu verdanken ist. Das Musical, auf dem die Geschichte beruht, wurde bereits auf der ganzen Welt aufgeführt.