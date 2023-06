Allgemein | STAR NEWS

Tanz ins Glück? Jorge González bestätigt Beziehung

DE Deutsche Promis - Schon seit einer ganzen Weile tanzt Jorge González (55) allein durchs Leben. Im April 2021 ging die letzte Beziehung des 'Let's Dance'-Jurors in die Brüche, diese soll immerhin einigen Berichten zufolge 25 Jahre gehalten haben.

"Ich liebe das Leben!"

"Nach vielen guten Jahren in meiner Beziehung war es Zeit, weiterzumachen und ein neues Kapitel zu öffnen: Liebe geht, Freundschaft bleibt", schrieb sein Ex, den Jorge nie offiziell beim Namen genannte hatte und der sich deshalb nicht unabhängig verifizieren ließ, laut 'Bunte' damals bei Facebook. Doch jetzt hat der Tänzer und Choreograph offenbar wieder einen Partner an seiner Seite, wie er am Rande des 15. Geburtstags von Olivia Jones' Showclub ausplauderte. Dort fragte ihn der 'Berliner Kurier', ob er zurzeit verliebt sein: "Natürlich! Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen."

Spekulationen um Jorge González

Natürlich wollte die Zeitung nicht wirklich wissen, wie es mit Jorge González' Naturverliebtheit aussieht, und der Star gestand schließlich: "Auch in eine Person, ja!" Ganz neu scheint dieses Liebesglück allerdings nicht zu sein, denn der auf Kuba geborene Showman hatte schon im vergangenen Jahr mit Urlaubs-Schnappschüssen auf Social Media für Spekulationen gesorgt. Da hatte er ganz happy in die Kamera gelächelt, und viele mutmaßten, dass jemand ganz Besonderer die Bilder gemacht haben musste. Tatsächlich gab es kurz drauf ein Knutschfoto mit einem unbekannten Mann, welches Jorge dann jedoch schnell wieder löschte — sein Privatleben ist dem schillerndsten Mitglied der 'Let's Dance'-Jury wichtig. Nach über einem Jahr hat Jorge González jetzt endlich Klartext geredet.

