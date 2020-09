Allgemein | STAR NEWS

Endlich Details zum Liebesleben: Jorge González ist Single!

DE German Stars - Der ehemalige 'GNTM'-Catwalk-Trainer Jorge González (53) kennen wir als extravaganten, auffälligen und lauten Tänzer und Choreographen, der kein Blatt vor den Mund nimmt - solange es nicht um sein Liebesleben geht. Denn das hält er streng aus dem Licht der Öffentlichkeit heraus.

"Ich habe keinen Mann"

Doch im Gespräch mit Ina Müller in der Talkshow 'Inas Nacht' konnte die Moderatorin dem gebürtigen Kubaner, der seine Heimat 1985 verließ, nun einige private Details entlocken. Als es um die korrekte Aussprache von Jorges Namen ging, wollte Ina wissen, wie denn sein Mann zu ihm sage. "Ich habe keinen Mann", erwiderte der 'Let's Dance'-Star daraufhin.

Das überraschte die Moderatorin und Zuschauer, denn vor einigen Jahren hieß es noch, dass Jorge seit über 20 Jahren liiert und seit 2006 verlobt sei. Allerdings hatte er sich mit nie mit einem Partner in der Öffentlichkeit gezeigt. Er hat lediglich im einem 'Bunte'-Interview im Jahr 2013 verraten, dass er lieber im kleinen Kreise "mit guten Freunden und der Familie" am Strand heiraten wolle, statt eine Riesenparty zu schmeißen. Aus dieser erträumten Hochzeit ist nun offensichtlich nichts geworden.

Welche Vorlieben hat Jorge González?

Nachdem Jorge González also preisgab, keinen Partner mehr zu haben, witzelte er noch: "Ich habe viele." Ganz offensichtlich ist der Tänzer also offen für Dates. Und eine bestimmte Vorliebe, die er von seinem Vater geerbt habe, verriet er den Zuschauern auch noch: "Papa ist wie ich. Wenn wir etwas Blondes sehen, werden wir verrückt!" Das sei auch der Grund, warum er in Deutschland geblieben ist.