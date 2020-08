Allgemein | STAR NEWS

Susan Sideropoulos: So hat sie ihr Traumgewicht erreicht

DE German Stars - Susan Sideropoulos (39) wurde schon immer für ihre Figur bewundert. Dabei war die Schauspielerin lange Zeit mit ihrem Gewicht selbst ziemlich unzufrieden. So probierte sie vor allem während ihrer Zeit bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' zahlreiche Diäten aus. Erfolglos.

Nichts hat geholfen

Keine einzige Diät brachte das gewünschte Ergebnis. Lange Zeit war die Schauspielerin frustriert, wie sie im Gespräch mit 'Bild' verrät: "Ich habe Kohlenhydrate weggelassen, nach 18 Uhr nichts mehr gegessen oder nur noch die Hälfte. Ich habe auch mal eine Woche nur Shakes getrunken. Aber das ist ja kein permanenter Zustand und man hat auch kein gesundes Verhältnis mehr zum Essen." Am Ende ihrer langen Versuchsperiode hatte Susan zumindest etwas gelernt: "Diese paar überschüssigen Kilos haben mich über die ganzen Jahre gequält. Und wenn ich sie mal losgeworden war, waren sie auch direkt wieder da, weil Diäten einfach Schwachsinn sind."

Schwupp die wupp fielen bei Susan Sideropoulos die Pfunde

Obwohl Susan nie übergewichtig war sondern stets einen gesunden Body-Mass-Index vorzuweisen hatte, verlor sie nach ihrer Verpflichtung bei 'GZSZ' die Pfunde, die sie so lange gequält hatten: "Mein Body-Geheimnis ist eigentlich keins. In den 10 Jahren, in denen ich nonstop im TV unterwegs war, war der Druck schon hoch. Denn Fernsehen macht ja dick. Und natürlich wollte ich auch im Fernsehen schlank aussehen. Meine Rolle bei GZSZ, die Verena, ist ja auch noch immer gerne leicht bekleidet durchs Bild gehüpft." Ihr Erfolgsgeheimnis habe nichts mit Diäten oder Sport zu tun. Das Muttersein hat stattdessen dafür gesorgt, dass sich Susan Sideropoulos von den überschüssigen Pfunden verabschieden konnte, die sie so lange gequält hatten: "Durch das Stillen und den Baby-Stress habe ich alles schnell wieder abgenommen. Und schwupp die wupp war ich beim ersten Kind nach 3 Monaten dünner als ich jemals war."