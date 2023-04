Allgemein | STAR NEWS

Kaum da, schon wieder weg: Erneuter ‚GZSZ‘-Abschied für Susan Sideropoulos

DE Deutsche Promis - Ihre Rückkehr zu 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' war eigentlich eine kleine Sensation, denn schließlich war Susan Sideropoulos (42) nach dem Serientod ihrer Figur Verena Koch ausgestiegen. Findige Drehbuchschreiber*innen hatten dann die Idee einer Doppelgängerin namens Sarah, und so konnte die Schauspielerin, die nach über 10 Jahren Abwesenheit noch immer zu den beliebtesten Akteur*innen der Serie gehörte, noch einmal in den Soap-Dauerbrenner einsteigen.

"Emotionale Zeitreise"

"Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses 'fast' Unmögliche, doch möglich gemacht haben", erklärte Susan im RTL-Interview. "Für mich war es eine Mischung aus emotionaler Zeitreise und der Möglichkeit, die Serie noch einmal aktuell und im Jetzt zu erleben. Toll!“ Sie sei toll wieder aufgenommen worden: "Die meisten Zuschauenden haben sich sehr gefreut, mich wieder im alten Kiez zu sehen." Lange währte die Freude allerdings nicht. Nachdem die ersten neuen Folgen mit Susan erst im Januar liefen, heißt es in diesem Monat bereits wieder Abschied nehmen von dem quirligen Star. Doch der verspricht: "Ich denke die Zuschauenden werden mit dem Ausgang unserer Geschichte sehr zufrieden sein."

Susan Sideropoulos hat noch viel vor

Langweilig wird Susan Sideropoulos aber auch ohne 'GZSZ' so schnell nicht werden, denn sie hat gerade ihr zweites Buch geschrieben, was auch ihre Oster-Planung ein wenig durcheinander gebracht hat. "Wir haben aktuell noch nichts geplant, weil gerade noch einige Termine zur Buch-Veröffentlichung anstehen", so die Schauspielerin, die sich hoffentlich ihre eigenen Tipps aus ihrem neuen Werk "Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend – Wie du aktiv Freude und Leichtigkeit in dein Leben einlädst" zu Herzen nimmt.

Gegenüber 'Bild am Sonntag' verriet sie, dass ihr Geheimnis darin liege, dass sie ab und zu auch mal ausmistet. "Wie zum Beispiel Menschen bei Instagram, die einen nerven. Ich sage: Dann entfolge den Leuten einfach! Man muss sich das ja nicht reinziehen." Auch den Stress-Faktor Handy schaltet sie öfter mal aus. Übrigens: Auch eine erneute Rückkehr zu 'GZSZ' kann sich der Star vorstellen. Aber erstmal läuft am 20. April die vorerst letzte Folge mit Susan Sideropoulos.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images