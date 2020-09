Allgemein | STAR NEWS

Susan Sideropoulos: “Meine Mutter hat ihre Krankheit versteckt”

DE German Stars - Susan Sideropoulos (39) war gerade einmal sechs Jahre alt, als ihre Mutter ihr im Griechenlandurlaub etwas erzählte, was später ihr Leben verändern sollte: Edna hatte Krebs.

Eine lebensfrohe Frau

Im 'Bild'-Interview erinnert sich der ehemalige Star aus 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' an den Moment, in dem ihre Mutter sie einweihte: "Danach hat sie ihre Perücke abgenommen. Meine Mutter war immer sehr eitel und sehr zurecht gemacht." Ihre Kindheit sollte von Ednas Krankheit jedoch unberührt bleiben: "Sie hat es echt gut hinbekommen, ihre Krankheit zu verstecken. Ich glaube, es war auch eine bewusste Entscheidung, sich nach außen hin so lebensfroh zu zeigen. Ich habe meine Mutter als sehr lebensfrohe Frau im Kopf."

Als Teenager lernte Susan Sideropoulos Schmerz kennen

Zehn Jahre kämpfte Edna tapfer: "Als Teenager habe ich viel Schmerz und Leid gesehen. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass sie mich in meiner Teenie-Zeit mein Ding hat machen lassen. In ihrem letzten Jahr war ich auch schon mit meinem Mann Jakob zusammen. Sie hat meinen Mann zu Glück noch kennengelernt." Susan Sideropoulos' Mutter starb schließlich mit nur 46 Jahren.

Für die Schauspielerin ist der Kampf ihrer Mutter einer der Hauptgründe, warum sie sich heutzutage als Botschafterin für die Krebs-Selbthilfegruppen-App 'Yeswecan!cer' engagiert. "Mit der (…) App sollen Betroffene die Möglichkeit haben, mit anderen in Kontakt zu treten, um Erfahrungen auszutauschen. Lustig gesagt, ist diese App wie Tinder für Krebskranke. Aber eigentlich nur um die Handhabung zu beschreiben… Krebspatienten oder auch ihre Angehörigen spüren als ersten Impuls Gleichgesinnte zu finden." Mit Susan Sideropoulos' Hilfe wird die App sicher bald vielen neuen Menschen helfen.