Superwoman auf Mission: Brie Larson spricht über ihre Rolle Captain Marvel

Die meisten Superhelden sind männlich, doch die Zeit ist mehr als reif für starke Frauen. Nach dem Erfolg von Wonder Woman, kommt nun die nächste Frau, die sich über die Kinoleinwände kämpft, um die Welt vor dem Bösen zu beschützen. Gestatten, Captain Marvel, gespielt von Brie Larson (29).

Neue Frauenbilder in Filmen

Im Gespräch mit 'The Hollywood Reporter' erklärt die Schauspielerin zu dem Superhelden-Streifen: "Die Natur des Films bedeutet, dass ich Gespräche führe, die ich immer schon führen wollte, über die Frage, was es bedeutet, eine Frau zu sein." Dabei wolle Brie die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft hinterfragen und zeigen, wie "Stärke, die Komplexität von weiblichen Erfahrungen und die Repräsentation von Frauen" aussehen kann.

Captain Marvel darf nicht auf ihr äußeres Erscheinungsbild reduziert werden

Bevor Brie die Rolle annahm, sprach sie ausführlich mit den Verantwortlichen für den Film. Besonders die Frage, wie Captain Marvel dargestellt werden würde, war ihr wichtig.

Filmproduzent Kevin Feige (45) erklärt gegenüber 'The Hollywood Reporter' über die Problematik: "Wenn du dir die Comics anschaust, besonders die älteren, fällt auf, wie wenig Klamotten Carol Danver (Captain Marvels alter Ego) dort trägt." Deswegen vereinbarten Brie Larson und das Produktionsteam bereits im Vorfeld: Die Superheldin darf nicht auf sexy Kostüme reduziert werden – eine Captain Marvel im knappen Mini-Dress wird es also nicht auf der Kinoleinwand zu sehen geben.

