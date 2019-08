Allgemein | STAR NEWS

Brie Larson: Hat sie eine neue Flamme?

DE Showbiz - Schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass Schauspielerin Brie Larson (29, 'Captain Marvel') einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Bestätigt hat sie die Spekulationen offiziell zwar nicht, aber oftmals sagen Taten bzw. Fotos ja bekanntlich mehr als Worte…

Heiße Küsse beim Shoppen

Beim Einkaufen in einem Shopping-Center im kalifornischen Calabasas wurde die Hollywood-Schönheit nun mit einem unbekannten Fremden von Paparazzi entdeckt. Die beiden konnten bei ihrem gemeinsamen Shopping-Ausflug einfach nicht die Hände voneinander lassen! In aller Öffentlichkeit knutschten sie zwischen den Einkaufsregalen und auf dem Parkplatz. Immer wieder tauschten Brie und ihr unbekannter Begleiter zärtliche Berührungen aus. Die Fotos, die 'Mail Online' vorliegen, deuten also eindeutig auf eine neue Romanze der Schauspielerin hin!

Brie Larson blickt nach vorn

Brie trennte sich erst vor wenigen Monaten von Musiker Alex Greenwald (39), im Mai 2016 hatten sich die beiden sogar nach mehreren Jahren Beziehung verlobt. Nach dem Liebes-Aus hatten die beiden allerdings eine Zeitlang engen Kontakt gehalten und Anlass zu Spekulationen um eine mögliche Versöhnung gegeben. "Brie und Alex haben ihre Verlobung vorerst gelöst, aber sie wollen weiterhin in Kontakt bleiben", hatte damals ein Insider gegen 'People' verraten. Diese Vermutungen scheinen nun der Vergangenheit anzugehören und Brie Larson orientiert sich in eine andere Richtung weiter.

