Stefanie Giesinger: “Es ist eben ein Po”

Stefanie Giesinger (22) versucht, die Balance zu halten.

"Als Model ist mein Körper mein Kapital." So viel steht fest, das weiß auch die Berufsschönheit, die 2014 die Castingshow 'Germany's Next Topmodel' gewann. Im Interview mit 'Shape' spricht die Brünette aus Kaiserlautern auch über ihre Problemzonen. Denn klar hat Steffi die, wie jedes andere Mädchen auch. Trotzdem versucht sie, alles in Relation zu sehen: "Mein Po ist nicht ganz so muskulös wie ich ihn gern hätte... Also mache ich in letzter Zeit mehr Übungen dafür. Aber man sollte auch nicht zu verkrampft mit seinem Körper umgehen, sondern sich sagen: Es ist eben ein Po, und der ist gut so, wie er ist."

Scheinbar mühelos schafft die Influencerin es, ihr tägliches Sportprogramm –eine Stunde High Intensity Interval Training – in ihren Alltag zu integrieren. Mühelos? Von wegen! Stefanie Giesinger ist diszipliniert, wenn es um ihren Body geht. Das gilt auch an arbeitsreichen Tagen: "Es kommt immer wieder vor, dass ich von morgens früh um 5 Uhr bis nachts unterwegs bin und einfach nicht dazu komme, eine volle Stunde zu trainieren. Dann mache ich zum Beispiel beim Zähneputzen Lunges oder Squats."

An ihren Abenteuern lässt sie ihre 3,4 Millionen Instagram-Abonnenten nur zu gerne teilhaben. Vor wenigen Tagen postete sie beispielsweise ein Video aus ihrem Thailand-Urlaub, das sie dabei zeigt, wie sie gebratene Heuschrecken und Maden von einem Street-Food-Stand in Bangkok probiert. Nach dieser Mini-Mahlzeit war vermutlich kein intensives Training nötig, viele Kalorien verstecken sich in den Tierchen nämlich nicht.

