Stefanie Giesinger: Nach der Panikattacke flossen die Tränen

DE Deutsche Promis - Stefanie Giesinger (27) wurde mit dem 'Glamour Woman of the Year'-Preis ausgezeichnet. Die Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' aus dem Jahr 2014 hätte also allen Grund zur Freude gehabt. Aber öffentliche Auftritte bedeuten auch viel Stress und dieser hat ihr schwer zu schaffen gemacht.

"Ich bin so genervt davon, dass ich nicht funktioniere"

Auf Instagram meldete sie sich mit verweintem Gesicht nach der Verleihung bei ihren fünf Millionen Followern und erzählte von der schlimmen Panikattacke, die sie vor der Verleihung hatte. "Ich musste alle Pläne absagen. Ich bin so genervt davon, dass ich nicht funktioniere", erklärte das Model. "Angstzustände sind etwas, das mich schon seit einer Weile plagt." Sie sei wirklich dankbar für die Auszeichung, will das auch nicht schmälern, aber es sei nunmal auch ein Aspekt ihres Lebens, den sie nicht verschweigen möchte. "Ich weiß, dass es super komisch ist, sich selbst beim Weinen zu filmen und es ist wahrscheinlich auch komisch, das zu sehen. Was ich aber damit erreichen will, ist, mein wirkliches Ich zu zeigen, die Frau, die ich bin."

Stefanie Giesinger ist sich ihrer Verantwortung bewusst

Stefanie Giesinger ist sich ihrer riesigen Fangemeinde auf Social Media bewusst, und sie will die Plattform, die sie dadurch hat, auch für Themen nutzen, die ihr wichtig sind. "Ich bin mir also sehr wohl darüber bewusst, dass meine Taten Menschen positiv beeinflussen und das Schweigen zu gewissen Dingen verpasste Chancen sein können", betonte sie im Gespräch mit 'Glamour'. Allerdings weiß sie auch, dass ihr offener Umgang mit ihren psychischen Problemen sie in den Augen der Öffentlichkeit reduzieren kann. "Ich habe schon das Gefühl, in gewisser Weise einen Stempel bekommen zu haben: Das ist die Kranke." Aber der Star erhält auch viel Zuspruch. "Andererseits werde ich vor allem von jungen Frauen angesprochen, die dankbar für meine Transparenz sind. Das bedeutet mir total viel. Wenn ich nur einer Person helfen kann, war das die Struggle der vergangenen Jahre schon wert", findet Stefanie Giesinger.

