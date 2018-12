Allgemein | STAR NEWS

Stefanie Giesinger: Dankbar für ihre unheilbare Krankheit

Stefanie Giesinger (22) weiß, was wirklich wichtig ist im Leben.

Die Influencerin hat es geschafft: Seit ihrem Sieg bei 'Germany's Next Topmodel' war die brünette Schönheit auf zahlreichen Covern und Laufstegen zu sehen. Doch in ihrem Leben ist nicht alles eitel Sonnenschein: Stefanie leidet unter Volvulus, einer Krankheit, bei der sich der Verdauungstrakt verdreht, was zum Tod führen kann. Eine vollständige Heilung ist nicht möglich. Im Gespräch mit dem 'Alverde Magazin' berichtet Stefanie von ihrer langen Krankheitsgeschichte, die sehr früh begonnen hat: "Als Kind hatte ich oft Bauchschmerzen und musste mich nach dem Essen übergeben. Ärzte und Psychologen haben aufgrund dieser Symptome Magersucht bei mir diagnostiziert. Ich wusste damals nicht so richtig, was das heißt, habe es aber einfach hingenommen. Einige Zeit später ging es mir so schlecht, dass ich innerhalb einer Woche zehn Kilogramm verlor."

Die Diagnose: Volvulus. In einer Klinik wurde sie schließlich notoperiert. Die zurückliegende OP heißt aber nicht, dass der Volvulus besiegt ist. Noch immer leidet Stefanie unter den Symptomen, die sie ihr Leben lang begleiten werden. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: "Im März wurde ich wieder operiert, weil meine Organe verdreht waren und weder Essen noch Trinken in meinen Magen gelangte. Aber eigentlich bin ich dankbar, dass ich die Krankheit habe. Dadurch bin ich schnell erwachsen geworden und habe verstanden, was wirklich wichtig ist im Leben – nämlich gesund und glücklich zu sein."

Nun möchte Stefanie Giesinger für ihre Fans und Follower ein Vorbild sein, indem sie offen über ihre Krankheit spricht und anderen Mut macht, die unter ähnlichen Problemen leiden.

