Stefanie Giesinger: Corona überschattet alles

DE German Stars - Eigentlich unterhält Stefanie Giesinger (24) ihre Fans in erster Linie mit Fashionshots, doch jetzt will die ehemalige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' auf ein Problem aufmerksam machen, das durch die Pandemie scheinbar in Vergessenheit geriet.

Wichtige Dinge rücken in den Hintergrund

Die Kampagne 'Krebs macht keine Pause' von DKMS Life erinnert daran, dass nach wie vor Menschen Tag für Tag gegen den Krebs kämpfen, auch wenn Covid-19 die Schlagzeilen bestimmt. Auch Stefanie Giesinger sieht im Interview mit 'Gala' besorgt, wie Corona alles überschattet: "Viele Dinge, die eigentlich in den Vordergrund gehören, sind jetzt in den Hintergrund gerückt. Das ist ein Riesenproblem – vor allem für Krebspatienten und für kranke Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Deswegen versuche ich gerade, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken."

Stefanie Giesinger weiß, was Krebs anrichten kann

Ein Thema, welches Stefanie näher geht, als ihr lieb ist: "In meiner Familie hatten und haben leider viele Krebs. Mein Uropa ist an Krebs gestorben, meine Oma hatte Gebärmutterhalskrebs, mein Opa Hautkrebs. Das ist leider sehr in meiner Familie verwurzelt. Daher liegt mir die Unterstützung der DKMS LIFE Kampagne 'Krebs macht keine Pause' auch so sehr am Herzen." Unter anderem werden im Rahmen der Kampagne Kosmetik-Tipps für kranke Menschen gegeben.

Stefanie, die sich selbst vor zwei Jahren einer schweren OP unterziehen musste, weiß, wie wichtig es ist, gesund auszusehen, auch wenn man sich krank fühlt: "Man will ja auch nicht jedem Menschen sofort zeigen, wie es einem gerade geht. Make-up hilft einem, sich selbstbewusster zu fühlen und sich psychisch ein bisschen stärker zu machen. Das habe ich auch selber schon in einem Kosmetikseminar der DKMS LIFE sehen dürfen. Positive Emotionen können sehr viel bewirken und die Heilungsprozesse ankurbeln." Bleibt zu hoffen, dass Stefanie Giesingers Einsatz das Bewusstsein für das wichtige Thema wieder schärft.