Stefanie Giesiger: Auf der Flucht vor Heidi Klum

DE German Stars - Panik bei Stefanie Giesinger (24). Dabei sollte das Model, welches als Influencerin regelmäßig knapp vier Millionen Follower mit Updates versorgt, eigentlich super-entspannt sein.

Schlendrian nach Urlaub?

Schließlich hat sie gerade erst einen kleinen Urlaub hinter sich, um mal so richtig die Seele baumeln zu lassen. Doch genau dort ist das Problem, wie Stefanie am Montagmorgen (26. Oktober) in ihrer Instagram Story verrät. Obwohl sie natürlich perfekt aussieht, fühle sie sich nach ihrer Auszeit "so unsicher wie noch nie". Ein Workout sollte Abhilfe schaffen, wie Stefanie im Clip weiter verrät. Also machte sie sich auf den Weg ins Gym. Doch was dann geschah, war wenig geeignet, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Denn wen sollte die einstige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' dort treffen?

Stefanie Giesinger rennt davon

Ausgerechnet Mentorin und Moderatorin Heidi Klum (47). Das Supermodel dreht zurzeit eine neue 'GNTM'-Staffel. Wegen der Corona-Pandemie sind die Dreharbeiten nach Berlin verlegt worden. Doch statt die Gelegenheit zu einem Plausch zu nutzen, überkam Stefanie Giesinger die Panik, wie sie auf dem Rückweg vom Fitness-Studio im Auto erklärte: "Und was mache ich? Ich halte nicht an, winke und sage Hallo. Ich drehe mich einfach um und gehe." Als es das Video aufnimmt, ist das Model schon wieder von Selbstzweifeln zerfressen: "Warum habe ich das gemacht? Selbstbewusstsein gleich null." Sie habe nicht gewollt, dass Heidi Klum enttäuscht von ihr sei. Dabei sei die Moderatorin doch die "süßeste Person" und würde "sicher nichts komisches denken". Vielleicht holen Heidi Klum und Stefanie Giesinger das versäumte bald bei einer Tasse Kaffee nach — ganz entspannt?