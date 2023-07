Allgemein | STAR NEWS

Sprachnachrichten-Panne bei den Wendlers? Laura Müller beschreibt die Geburt

DE Deutsche Promis - So schnell wie die zwei Sprachnachrichten am Mittwoch auftauchten, waren sie auch wieder verschwunden: Sänger Michael Wendler (51) hatte zwei Botschaften auf seinem Telegram-Kanal geteilt — dabei ist dieser eigentlich gar nicht mehr in Betrieb.

"Und zack, war der kleine Rome da!"

Schon wenig später waren beide wieder verschwunden. Dabei enthielten sie durchaus spannende Infos, denn in Nachrichten beschrieb seine Frau Laura Müller (22) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes Rome Aston vor wenigen Wochen. 'Bild' hielt das Gesagte fest: "Fruchtwasser ist ja das größte Anzeichen, dass es gleich losgeht (…) und sie haben mich ja gar nicht mehr gehen lassen aus dem Krankenhaus. Ich habe das ja ähnlich gehabt, Fruchtwasser verloren. Im Krankenhaus wurde das noch bestätigt. Und haben mich dann nicht mehr gehen lassen, weil das Baby dann wirklich kam, am selben Tag. Witzig!" Alles deutet auf eine einfach Geburt hin: "Und zack, war der kleine Rome da!"

Michael Wendler spricht von einem "Irrläufer"

Anschließend spricht Laura Müller von der Zeit danach: "Es ist auf jeden Fall super, kann man nicht beschreiben, die ganzen Fragezeichen. Dieses Gefühl zu haben, man weiß nicht, was einen erwartet, wie die ersten Tage sein werden. Das ist schon sehr aufregend und überwältigend." Bei der Veröffentlichung der Nachrichten handelte es sich aber wohl um ein Versehen, wie 'Der Westen' meldete, der offenbar beim Wendler nachgefragt hatte. Der Musiker sprach von einem "Irrläufer", die Nachrichten seien privat für Freunde bestimmt gewesen.

Auf jeden Fall bleiben einige Fragen offen, denn eigentlich hatte der Sänger beim Versuch, sich von seiner Schwurbel-Vergangenheit zu lösen, versprochen, seinen Telegram-Kanal zu löschen. Und wer weiß, ob die Veröffentlichung der Einzelheiten zur Geburt des kleinen Rome nicht doch ganz gelegen kam. Denn jetzt sprechen wieder alle über Laura Müller und Michael Wendler.

