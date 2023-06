Allgemein | STAR NEWS

Sportlicher Kaufrausch: Ryan Reynolds und Rob McElhenney kaufen sich in die Formel 1 ein

DE Showbiz - Mit dem Besitz eines Fußballvereins fühlten sich Ryan Reynolds (46, 'Deadpool') und Rob McElhenney (46, 'Mythic Quest') offenbar noch nicht ausgelastet. Die beiden Schauspieler stiegen Ende 2020 beim Fünftligisten Wrexham FC ein. Jetzt erweitert das Duo sein Sport-Portfolio.

Hilfe von Michael B. Jordan

Die Hollywoodstars haben sich mit einem Anteil von 24 Prozent im Formel-1-Team Alpine eingekauft. Sie sind Teil eines Investorenteams, welches 220 Millionen Dollar für den Einstieg hinblättert. Dabei haben sie sich noch einen berühmten Kollegen ins Boot geholt, denn auch 'Creed'-Star Michael B. Jordan (36) investiert in Alpine, welches dem französischen Autobauer Renault gehört und zurzeit an fünfter Stelle in der Konstrukteurs-Meisterschaft steht. In einer Pressemeldung betonte Alpine, dass man vom Know-How der Investorengruppe profitieren werde, darunter "Medien, Sponsoring, Ticketverkauf, Bewirtung, Rechteverkauf, Lizenzen und Merchandising."

Ryan Reynolds und Rob McElhenney sind erfolgreiche Investoren

Ryan Reynolds und Rob McElhenney haben mit ihrem Einstieg bei Wrexham erste Erfolge erzielt. Ende der Saison 2022/23 stieg das Team aus Wales von der fünften in die vierte englische Liga auf. Der Hollywood-Appeal lockte Spieler in die Mannschaft, die sich sonst wohl nicht bereit erklärt hätten, so tiefklassig anzutreten. So steht zum Beispiel der ehemalige englische Nationaltorhüter Ben Foster zwischen den Pfosten.

Ihr walisisches Abenteuer hatten die beiden in der Serie 'Welcome to Wrexham' für Disney+ dokumentiert. Auch ihr neuer Weggefährte Michael B. Jordan hat Fußball-Erfahrung: Ihm gehört einer kleiner Teil des Premier-League-Vereins Bournemouth FC. Ob es gemeinsam mit Ryan Reynolds und Rob McElhenney wohl bald zum Titel in der Formel 1 reicht?

