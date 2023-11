Allgemein | STAR NEWS

„Er macht die Welt zu einem besseren Ort“: Kanadischer Verdienstorden für Ryan Reynolds

DE Showbiz - Nur 14 Menschen bekommen in diesem Jahr die Auszeichnung Order of British Columbia — und Ryan Reynolds (47) ist einer von ihnen. Der Schauspieler ('Deadpool') und Filmemacher wurde in einer privat gehaltenen Zeremonie am Mittwoch mit dem Verdienstorden der kanadischen Provinz geehrt

"Eher symbolisch"

Der Orden erkennt die Leistungen von Menschen an, "die für ihre Gemeinschaft viel leisten, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten", so eine Pressemeldung der Regierung. Der Star, der in Vancouver geboren wurde und dort auch aufwuchs, teilte Bilder der Verleihung auf Instagram und schrieb dazu: "Den Order of British Columbia zu erhalten ist eine einmalige Ehre", schrieb er zu den Fotos. "Ich hätte überall zur Welt kommen können, aber ich hatte das unverschämte und unglaubliche Glück, dass ich in Vancouver gemacht wurde." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Annahme handelt es sich dabei NICHT um eine politische Rolle. Es es eher symbolisch und verleiht keine wirkliche Macht."

Ryan Reynolds ist ein Familienmensche

Ryan Reynolds dankte dem Premier David Eby und Lieutenant Governor Janet Austin, die ihm den Orden verliehen. Er schloss sein Posting an seine Familie gewandt: "Ein riesiger Dank gilt meinen drei älteren Brüdern Patrick, Terry und Jeff sowie meiner Mom, Tammy… Wir sind immer füreinander da. Egal, was geschieht." David Eby betonte auf X/Twitter, das Ryan "das Beste an British Columbia" verkörpere, "mit seiner Großherzigkeit, seiner Liebe zur Familie und seinen Wurzeln und wie er seine Reichweite ausnutzt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen." Herzlichen Glückwunsch, Ryan Reynolds!

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images