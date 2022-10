Allgemein | STAR NEWS

Collien Ulmen-Fernandes warnt: Gefährlicher Trend zur Selbstoptimierung

DE Deutsche Promis - Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes sieht mit Sorge, wie Mädchen heute aufwachsen.

Sie ist nicht gerade ein TikTok-Fan: Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (41) findet es schlimm, wie Mädchen heutzutage durch Influencerinnen nur auf das Äußere reduziert werden.

Warum immer nur Schmink-Tipps?

Die Mutter einer zehnjährigen Tochter wünscht sich, dass man von veralteten Rollenmustern wegkommt, aber so lange weibliche TikTok-Stars nur Schmink-und Diät-Tipps geben, ist da wenig zu machen. "Das schockiert mich total", bemerkte der TV-Star gegenüber 'Bild'. "Ich sehe immer mehr Teenies, die sich die Lippen aufspritzen lassen, eine Diät nach der anderen machen." Das habe schlimme Folgen. "Inzwischen gibt es offizielle Zahlen, dass Mädchen, die diesen Accounts folgen, viel unzufriedener mit ihrem Aussehen sind, schneller depressiv werden. Ich halte das für einen super gefährlichen Trend!" Die Schauspielerin wünscht sich, dass die jüngere Generation auch lernt, dass sie etwas mit ihrem Geist bewegen können und nicht nur mit ihrem Aussehen.

Collien Ulmen-Fernandes nimmt ihren Mann in die Verantwortung

Auch das veraltete Rollenverständnis, dass Mutti den Haushalt schmeißt und Vati dann ab und zu hilft, ist ihr ein Dorn im Auge. "Man muss Männer in Sachen Haushalt einfach ganz klar in die Verantwortung nehmen!" Und Collien Ulmen-Fernandes hat auch einen konkreten Tipp für ihre Geschlechtsgenossinnen: "Ich kann nur jeder Frau raten: Setzt euch an den Verhandlungstisch, geht in die Nachverhandlung, nehmt das nicht so hin! Man kann sich den Haushalt auch nach Kategorien aufteilen."

Die Hamburgerin selbst versucht auch, genau das zu leben, was sie predigt. Aber es ist schon schwierig. Sie wollte ihrer Tochter nicht das Handy verbieten, und die Kleine wurde durch ihre Freundinnen an TikTok herangeführt. Was die Kinderbetreuung betrifft, teilt sie sich die mit ihrem Gatten Christian Ulmen. "Er hatte aber auch keine andere Wahl", befand sie unlängst trocken gegenüber 'Bild am Sonntag'. "Dadurch, dass ich gerade so viel drehe, ist Christian automatisch stärker in der Kinderbetreuung verhaftet." Wäre schön, wenn die Anregungen von Collien Ulmen-Fernandes Schule machen würden.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images