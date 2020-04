Allgemein | STAR NEWS

Spider-Man Tom Holland: Endlich Zeit für Kreatives

DE Showbiz - Wenn die Welt schließlich aus dem Lockdown in die Normalität zurückkehrt, werden Verleger und Filmstudios vermutlich weltweit mit Manuskripten überschüttet werden, denn wer schon immer mal einen Roman oder ein Drehbuch schreiben wollte, hat jetzt die Zeit dafür.

Das Drehbuch ist fertig

Unter den aufstrebenden Drehbuchautoren ist auch Tom Holland (23). Der Schauspieler ('Spider-Man: Far From Home') hat sich mit seinem Bruder Harry (21) zusammengetan, gemeinsam schreiben die beiden schon länger an einem Filmskript, welches sie jetzt endlich fertigstellen konnten. Das verriet der Star am Dienstag (21. April), als er per Videolink aus seinem Londoner Zuhause mit dem US-Talker Jimmy Kimmel (52) plauderte. "Wir arbeiten an diesem Skript, welches wir zusammen geschrieben haben", erzählte Tom auf die Frage, wie man sich im Lockdown die Zeit vertreibe. "Jetzt haben wir richtig was geschafft und es gestern an die ersten Produzenten geschickt."

Tom Holland lässt es sich im Lockdown gut gehen

Dabei überkam Tom Holland plötzlich die Angst vor der eigenen Courage, wie er gestand. "Es war nervenaufreibender als alles andere, was ich bislang in meiner Karriere gemacht habe." Ansonsten scheint der Schauspieler allerdings in seiner Zwangspause viel Spaß zu haben, denn das Wetter in London ist seit Wochen traumhaft und er gehört zu den Glücklichen, die einen großen Garten haben. "Wir sind die ganze Zeit betrunken", gestand er. "Wir sind viel draußen, das Wetter ist bislang gut. Es geht uns gut."

Eigentlich hatte er geplant, mal eine Weile nichts zu trinken, doch nachdem sein Kumpel Ryan Reynolds (43) ihm eine Kiste 'Spider-Gin' geschickt hatte, war es mit den guten Vorsätzen schnell wieder vorbei. Ob das hochprozentige Geschenk Tom Holland dabei geholfen hat, sein Drehbuch fertig zu schreiben?