Sorge um Ingrid Steeger: Die Schauspielerin liegt im Krankenhaus

DE Deutsche Promis - Die Freunde von Ingrid Steeger (76) hoffen auf ein „Wunder“, denn um die Schauspielerin, die einst mit ‘Klimbim’ zum TV-Liebling der Nation avancierte, steht es gar nicht gut. Mit ihrer Gesundheit ging es stetig bergab, sodass sie in ein Pflegeheim umziehen musste – doch kurz vor Weihnachten landete sie nun auch noch mit Darmverschluss im Krankenhaus.

Mit der Gesundheit geht es bergab

"Ich kam gestern Morgen in die Klinik, weil ich starke Bauchschmerzen hatte. Ich werde nicht operiert, das wird mit Tabletten gemacht. Ich bleibe erst mal bis Freitag in der Klinik", sagte sie am Mittwoch (20. Dezember) gegenüber 'Bild'. "Ich habe einen Darmverschluss, es geht mir nicht gut. Ich hoffe das Beste." Ob sie Weihnachten in ihrem Pflegeheim in Bad Hersfeld verbringen kann? Abwarten. Denn auch wenn es Ingrid mental "ganz gut" geht, sie ist in letzter Zeit immer schwächer geworden: Nachdem sie am Neujahrstag 2020 beim Spazierengehen einen Herzstillstand erlitt, wurde ihr ein Mini-Defibrillator eingesetzt, der ihrem Herz im Notfall eine Stups gibt. Auf weniger als 40 kg abgemagert ist die einstige Ulknudel mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen und leidet zu allem Übel auch noch an einem hartnäckigen und schmerzhaften Schluckauf.

Freunde bangen um Ingrid Steeger

RTL sprach mit Ingrid Steegers alter Freundin Manuela Mock, die die Schauspielerin im Krankenhaus besucht. Sie scheint bereits zu ahnen, dasss Ingrid noch länger in der Klinik bleiben muss: “Ich werde am Freitag zu ihr fahren. Bisschen aufmuntern und ihr seelische Streicheleinheiten verpassen. Und natürlich was zu Weihnachten nach Wunsch mitbringen“, erklärte sie und sagte: “Es kann immer das letzte Weihnachten sein.“ Sie würde das Beste hoffen für ihre alte Freundin: “Für Wunder sind wir immer zu haben. Es ist ja schon mal eins geschehen, als Ingrid damals den Herzstillstand hatte.“ Wenn Ingrid Steeger sich noch einmal erholt, wäre das das schönste Weihnachtswunder.

