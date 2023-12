Allgemein | STAR NEWS

Kranke Ingrid Steeger: Vor Weihnachten wieder zuhause

DE Deutsche Promis - Ingrid Steeger (76) macht nicht nur ihrem Freundeskreis Sorgen. Die Schauspielerin ('Klimbim') wurde am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert, weil sie furchtbare Bauchschmerzen hatte. Bald bekam sie die Diagnose.

Ein Pflegefall, der in Not geraten ist

"Ich habe einen Darmverschluss, es geht mir nicht gut", erzählte der Fernsehstar der 'Bild'. Aber zumindest muss die Berlinerin Weihnachten nicht in der Klinik verbringen. "Ich komme heute noch raus aus der Klinik." Sie lebt jetzt in einem Pflegeheim, um ihren geliebten Hund Lumpi kümmert sich derzeit eine Bekannte. Aber alle sind ziemlich besorgt um die Darstellerin. "Sie ist ein Pflegefall, der in Not geraten ist", erzählte ihre Freundin Manuela Bock. "Ich bin ja froh, dass sie jetzt aus der Klinik kann. Aber, es muss sich jemand um sie kümmern." Finanziell sieht es nicht rosig aus. "Mit ihrem klapprigen Rollstuhl, wird das auch nix. Es ist furchtbar, alles hängt immer am Geld in diesem Land."

Ingrid Steeger wiegt nur noch 35 Kilo

Schon im Sommer hatte man sich um Ingrid Steeger gesorgt. Ihr Freund Rolf Löbing hatte der 'Bild' ein finsteres Bild gezeichnet. "Der Ingrid geht es schlecht. Sie wiegt ja nur noch 35 Kilo, glaube ich. Außer Krebs hat sie wirklich alles." Die vergangenen Jahre waren wahrlich kein Spaziergang für den Star. 2020 erlitt die nun in Bad Hersfeld Lebende einen Herzstillstand, musste reanimiert werden, zwei Jahre später stürzte sie in den eigenen vier Wänden und muss daraufhin in ein Pflegeheim eingeliefert werden. Man kann nur hoffen, dass es Ingrid Steeger bald wieder besser geht.

