Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Was sie zu den Vorwürfen gegen ihren Ex Till Lindemann sagt

DE Deutsche Promis - Sophia Thomalla (33) ist sich sicher: Ihr Ex-Freund Till Lindemann (60) misshandelt keine Frauen. Die Moderatorin ('Are You The One') stellt sich nach entsprechenden Vorwürfen entschieden hinter den Rammstein-Sänger.

"Frei erfunden"

Über den und dessen Band kursieren schwere Vorwürfe auf Social Media. Eine junge Frau namens Shelby Lynn hat Bilder gepostet, die blaue Flecken und Blutergüsse zeigen. Dazu schrieb sie, dass ihr auf einer Afterparty mit der Band nach einem Rammstein-Konzert in Litauen Drogen in den Drink gemischt worden seien. Seitdem brennt Twitter — manche Nutzer*innen bekennen ihre Solidarität mit der Irin, andere werfen ihr vor, mit ihrem Posting nur Aufmerksamkeit erheischen zu wollen. Zu letzterer Gruppe gehört auch Sophia Thomalla. Die war zwar nicht selbst dabei, erklärte aber gegenüber Bild: "Diesen 'Vorfall' in Vilnius hat es nie gegeben! Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für 5 Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne, noch unterstütze ich das für eine Sekunde."

Sophia Thomalla kennt Till Lindemann

Sophia Thomalla kennt Till Lindemann gut. Beide waren einst zusammen, sind noch immer gut befreundet. "Till ist ein Mann, der Frauen beschützt", versicherte sie weiter und fügte hinzu: "Und generell unterstelle ich Menschen, die von einem künstlerischen, provozierenden Rammstein-Video auf den Charakter eines Menschen schließen schlichtweg Dummheit und Unkenntnis." Rammstein hatte bereits auf Twitter dementiert: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat."

Shelby Lynn, die Urheberin der Vorwürfe, betonte derweil in einem weiteren Tweet, dass sie nicht vergewaltigt worden sei. Sophia Thomalla teilte das Posting und schrieb dazu: "Genug gesagt."

Bild: INSTARimages.com