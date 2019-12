Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Warum liegt sie im Schutt?

DE German Stars - Sophia Thomalla (30) hat für ihren neuen Jahreskalender wieder zwölf heiße Bilder von sich schießen lassen. Die sind für 2020 ungewöhnlich geraten, denn die schöne Unternehmerin räkelt sich nicht etwa in einer Badewanne oder in einem Bett, sondern auf einer Baustelle im Schutt.

Dem Geschäft zuliebe

Die Motive sind natürlich nicht zufällig gewählt, sondern haben einen cleveren Hintergrund. Wer die Karriere von Sophia aufmerksam verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass sie erst vor einigen Wochen ein wenig Geld in die Hand genommen hat, um es anzulegen. Gegenüber 'Bild' erklärt sie: "Ich habe mich am Start-up Schüttflix beteiligt. Eine Online-Plattform für Schüttgüter. Seh' vielleicht nicht so aus — aber doof bin ich nicht. So kenne ich das seit meiner Jugend: ehrliche Arbeit zahlt sich aus. Und das jetzt digitalisiert — bodenständig 2.0!" So kommt es dann auch, dass Sophia mit High Heels und in Latexhose auf dem Schutt läuft und die Bauarbeiter ganz schön zum Schwitzen bringt.

Sophia Thomalla will die Kassen mit Schüttgut klingeln lassen

Schüttflix hat sich als digitale Plattform zum Ziel gesetzt, Kunden, Produzenten und Spediteure von Schüttgut zu vernetzen. Für Sophia Thomalla genau das richtige Unternehmen, wie sie geschrieben hatte: "Nicht nur Schauspielerin, Moderatorin oder Werbegesicht, sondern jetzt bin ich auch Investorin. Wie die aktuelle @faz berichtet, habe ich viel Geld in die Hand genommen und in @schuettflix investiert. Meine erste große Investition in ein Start-up-Unternehmen. Warum Baubranche? Weil es Bestand hat und bodenständig ist, die Typen zu mir passen."

Ganz im Gegensatz zu "veganen Kaffeeläden", die sie "einfach nur unsexy" findet: "Das können die Hipster machen."