Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Verliebt feiern sie seinen Tennissieg

DE Deutsche Promis - Sophia Thomalla (32) postet ein süßes Knutschfoto und Tennisstar Alexander Zverev (24) feiert nach seinem Turniersieg in Wien über den Amerikaner Frances Tiafoe mit seiner neuen Freundin. Das neue Promi-Traumpaar macht kein Geheimnis mehr aus seinen Gefühlen.

Sophia Thomalla ist stolz auf ihren Sporthelden

Auf Instagram postete die Schauspielerin stolz zwei Bilder: Eines zeigt Alexander beim Küssen seiner Trophäe nach dem Sieg, das zweite zeigt das das Paar beim innigen Kuss im vollbesetzten Tennisstadion, denn jeder soll es sehen, dass diese zwei sich lieben. „Congrats my love! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein! Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen…“, scherzt sie mit einem lachenden Smiley, in Anspielung auf die acht Jahre Altersunterschied.

In seiner Dankesrede trug Alexander sein Herz ebenfalls auf der Zunge: "Du musst mich 24 Stunden am Tag ertragen, bist die wichtigste Person für mich", schwärmte er. "Sophia, danke, dass du an meiner Seite bist."

Alexander Zverev denkt über gemeinsame Zukunft nach

Es soll nicht das letzte Mal sein, dass er seine Trophäe gemeinsam mit Sophia in Empfang nimmt, wenn es nach Alexander geht: "Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen", zitiert ihn der 'Spiegel'. Und offenbar geht sein Blick schon klar in Richtung einer gemeinsamen Zukunft: "Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten", ließ Alexander Zverev seine neue Flamme Sophia Thomalla wissen.

Bild: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images