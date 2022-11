Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Nicht zu Kompromissen bereit

DE Deutsche Promis - Sophia Thomalla (33) könnte eine Charaktereigenschaft an ihrem Liebsten niemals tolerieren. Und das ist eine, die sie selber trägt.

Keine Kompromisse

Der Fernsehstar tauchte bei der Musical-Premiere von 'Moulin Rouge' auf und plauderte angesichts des romantischen Dramas mit 'Bunte' darüber, wie für sie ein idealer Partner zu sein habe. Er müsse auf alle Fälle ein wenig nachgeben müssen. Eine Eigenschaft könnte sie bei ihrem Liebsten nicht ertragen: "Meine Kompromisslosigkeit. Ich brauche jemanden, der kompromissbereiter ist als ich." Falls das nicht der Fall wäre, gebe es Probleme. "Wenn mein Partner so wäre wie ich, dann gute Nacht Maria." Aber momentan scheint es in ihrem Liebesleben zu stimmen. Tennisspieler Alexander Zverev (25) dürfte dann wohl zu Kompromissen bereit sein, denn die beiden sind seit über einem Jahr zusammen und auf Social Media wirken sie immer noch ziemlich verliebt.

Sophia Thomalla zeigt viel Haut

Der Alltag sieht bei ihnen natürlich anders aus, da ihre Berufe von ihnen verlangen, viel zu reisen. Da sieht man sich oft wochenlang nicht, aber die Entertainerin versicherte, dass sie die verlorene Zeit oft wettmachen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die der Sportler nicht so toll findet. Gerade sieht man Sophia Thomalla in einem Kalender, wie sie leicht bekleidet auf Baustellen posiert. Und ihr Liebster scheint das nicht so einfach wegstecken zu können. "Er ist eigentlich sehr stolz auf mich. Er teilt ungern – es ist ja ein Stückchen teilen – also teilen tut er wirklich ungern, aber ich weiß, dass er stolz auf mich ist und das ist das Allerwichtigste“, verriet die Sophia Thomalla unlängst im Gespräch mit dem 'Sat.1'-Frühstücksfernsehen.

Bild: INSTARimages.com