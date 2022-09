Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Moderatorin offenbart seltenen Gendefekt

DE Deutsche Promis - Ein Leben mag noch so erfolgreich und glamourös aussehen – die gesundheitlichen Probleme sieht man vielen Menschen oft nicht an. So leidet Sophia Thomalla (32) an einem seltenen und nicht heilbaren Gendefekt, wie sie jetzt auf Instagram verriet, um Geld für eine Frau zu sammeln, die es noch viel schlimmer erwischt hat.

Sophia Thomalla spricht selten über ihre Krankheit

Normalerweise behält Sophia ihre gesundheitlichen Sorgen für sich, aber jetzt beschreibt sie ihre Situation, um einer anderen Frau zu helfen. "Ich mache das jetzt ein einziges Mal und das aus einem sehr sehr guten Grund. Ich leide seit meiner Geburt an einer Venösen Malformation", erklärte sie ihren Followern. Diese Gefäßmissbildung führte dazu, dass sie sich schon als Kind oft operieren lassen musste, und auch jetzt hat sie schon wieder einen OP-Termin: "Mein rechter Unterarm ist befallen", verriet Sophia und stellt klar: "Das soll jetzt kein Gejammer werden, mir geht es hervorragend. Ich bin auch nicht großartig eingeschränkt, außer dass ich das natürlich jährlich kontrollieren lassen muss."

Sophia sucht Hilfe für eine Leidensgefährtin

Sie wagt den Schritt an die Öffentlichkeit, um auf eine Hilfsaktion für ein Mädchen namens Kira aufmerksam zu machen. Die junge Russin hat den gleichen Gendefekt wie Sophia, "nur exorbitant schlimmer als ich es habe. Ihr ganzes rechtes Bein ist befallen und Teile des Gesäßes". Es sei schwer, einen geeigneten Arzt zu finden, hinzu kommen die enormen Kosten. Sophia hofft, dass mehr Menschen bereit sind, für Kira zu spenden, und sie zeigt sich demütig, dass sie selbst so viel Hilfe erfahren hat: "Ich habe das Glück gehabt, dass ich in diesem Land geboren bin und dass ich einen Arzt habe, der mich seit über 30 Jahren behandelt", betonte Sophia. "Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere helfen kann." Mit ihrer Offenheit hat Sophia Thomalla schon einen wichtigen Beitrag geleistet – und sie nimmt vielleicht so manchen Kritikern den Wind aus den Segeln, die sie bezichtigen, in ihren Shows und noch mehr hinter den Kulissen arrogant und egoistisch rüberzukommen.

Bild: INSTARimages.com